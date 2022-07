Elga Profili/ Cosa fa oggi l’ex dama di Uomini e Donne, rifiutata da Giorgio Manetti

Elga Profili è una delle dame storiche di Uomini e Donne, sicuramente non apprezzata da tutti e molto chiacchierata dal pubblico del dating. Durante il suo percorso nel programma è stata più volte criticata per la sua eccessiva schiettezza e il suo modo di ribattere alle accuse. La sua bellezza ha attirato molti volti del parterre maschile ma le sue frequentazioni non sono mai andate a buon fine.

E’ stata protagonista di una furiosa lite con Gianni Sperti e anche con Gemma Galgani; con quest’ultima l’ex dama era molto amica ma le cose sono cambiate quando Elga Profili decide di andare a corteggiare Giorgio Manetti. La sua ultima apparizione a Uomini e Donne risale al 2015, proprio quando il cavaliere le regalò un due di picche. Tra le sue frequentazioni più note si ricordano: Antonio Jorio, Guido Soldati e Samuel Baiocchi.

Uomini e Donne, Elga Profili ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo ma si dedica a se stessa

Elga Profili, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, ha deciso di lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo. L’ex dama continua a lavorare come consulente legale nel suo studio ma ha anche tantissime passioni che le occupano le giornate. Oltre alla sua professione si diletta a dipingere quadri, coltivando la sua arte. Si diverte anche a postare i video della realizzazione dei suoi lavori su Instagram, mostrandoli ai suoi follower.

Inoltre, Elga Profili ha una figlia e le sue giornate sono dedicate anche a fare la mamma. Non si conosce il suo stato sentimentale attuale, l’ex dama mantiene il riserbo sulla sua vita privata ma spesso ricorda con piacere i tempi in cui era nel dating show. Tempo fa, la consulente legale ha postato una sua foto sorridente quando partecipava a Uomini e Donne e ha scritto: “Guardando indietro, quante risate“. Sicuramente la nostalgia della protagonista del trono over è evidente, ma ad oggi preferisce dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia.

