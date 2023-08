Elga Profili: “Giorgio Manetti contro Tina Cipollari? “Anche lui ha fatto lo show”/ L’ex Uomini e Donne…

Elga Profili, frecciatina a Giorgio Manetti?

Elga Profili è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate in passato dal pubblico. Ad un certo punto della sua esperienza, però, Elga ha deciso di lasciare la trasmissione e tornare alla sua vita. L’ex dama, tuttavia, pare continui a seguire ciò che accade nel dating show di canale 5 e, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del portale TAG24, ha commentato le dichiarazione rilasciate da Giorgio Manetti nei confronti di Tina Cipollari che ha prontamente replicato all’ex cavaliere.

“Nel programma mi sono scontrata diverse volte con Tina Cipollari ma credo che lei faccia solo il suo lavoro. Credo che, nonostante sia irruente e a volte sopra le righe, il suo ruolo in quel contesto sia proprio quello di dare delle opinioni e sottolineare degli aspetti negativi. Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo. Se questo non andasse bene per la trasmissione, sicuramente Maria non l’avrebbe tenuta nel programma”, le parole della Profili. Poi ha aggiunto: “Riguardo al fatto che Manetti dica che la Cipollari sia trash, anche lui ha fatto dello show in trasmissione quindi la sua critica mi sembra inconsistente oppure potrebbe essere un modo per mettersi in evidenza”.

Elga Profili e la sua esperienza a Uomini e Donne

E’ trascorso diverso tempo dall’esperienza che ha vissuto come dama del trono over di Uomini e Donne, ma Elga Profili ricorda con entusiasmo l’avventura spiegando di aver sempre scelto autonomamente le persone con chi uscire e quando chiudere una frequentazione.

“Dietro la trasmissione c’è una macchina organizzativa che funziona alla perfezione, una redazione formata da persone molto preparate che ci seguivano costantemente. Ero affascinata dall’intero meccanismo del programma. Non avendo mai guardato troppo la tv, quando mi hanno presa per la trasmissione mi sono ritrovata in studio e mi sono trovata completamente a mio agio. Nel programma ho sempre scelto autonomamente come comportarmi, cosa fare e cosa dire, non ho mai subito imposizioni da parte della redazione. Dopo la trasmissione la mia vita non è cambiata molto, continuo a fare quello che facevo prima”, ha detto a TAG24.

