Eliana Michelazzo/ Vittima o carnefice? Dalle accuse a Pamela Perricciolo a Simone…

Eliana Michelazzo è stata la star di quest’ultimo scorcio di stagione televisiva. Nel bene e nel male lei e le sue colleghe hanno dato vita ad un personaggio che ha catalizzato l’attenzione di tutte le emittenti e di molti programmi in diretta. Non importa il suo aspetto fisico, nemmeno le sue qualità comunicative, fatto sta che Eliana Michelazzo ha seguito la scia del finto Mark Caltagirone per arrivare in tv e restarci per settimane (sembra profumatamente pagata) e oggi potrebbe fare lo stesso. Live Non è la d’Urso va in onda anche oggi, e lo farà anche nelle prossime settimane, e molto probabilmente la questione Mark Caltagirone sarà ancora al centro di interviste e rivelazioni esclusive, Eliana Michelazzo sarà in tv per dire la sua e continuare a ribadire quello che sa e che conosce sull’argomento? Al momento non lo sappiamo ancora così come non sappiamo dire se Eliana Michelazzo sia davvero carnefice o vittima in tutta questa storia.

LE PAROLE DI PAMELA PRATI SU ELIANA MICHELAZZO

Da una parte ci sono molti spettatori che vedono in lei una delle menti di questa operazione visto che il suo Simone Coppi esiste ormai da dieci anni e che Mark Caltagirone era già un “membro” di questa sorta di clan. Dall’altra c’è chi crede davvero che lei sia una delle vittime di Pamela Perricciolo che ha fatto tutto per tenere lontana la donna che ama dal resto del mondo e da altri uomini. Ma dove sta la verità? Solo le indagini in corso faranno chiarezza su questo e la stessa Pamela Prati a Chi, parlando proprio di Eliana Michelazzo e della sua socia ha sottolineato: “Non posso dirlo con certezza perché saranno le autorità a fare le opportune indagini. Però ho forti dubbi su di loro perché molte cose non coincidono. Ho avuto paura e ne ho ancora. Hanno detto che avrei messo in piedi tutta questa bugia perché avevo bisogno di soldi, ma in realtà ci stanno guadagnando tutti quelli che da due mesi parlano di me, dal mattino alla sera, in tv”.

QUANTO HA GUADAGNATO ELIANA MICHELAZZO?

Cosa avrà guadagnato Eliana Michelazzo in tutta questa storia? Anche questo rimane un mistero perché se per Pamela Prati sono stati fatti i conti in tasca (parlando di circa 7mila euro a puntata a Live Non è la d’Urso e 3 da Mara Venier), per la sua socia o la sua carnefice, tutto tace. In molti sono convinti che lei stia sguazzando in questa storia proprio per portare a casa il cachet delle puntate a cui ha preso parte prima delle rivelazioni di Pamela Prati e anche dopo, non ultima la sua lunga intervista a Live Non è la d’Urso in cui ha vuotato il sacco, almeno a suo dire. Nei prossimi giorni non mancheranno nuove interviste soprattutto per i settimanali di gossip da leggere sotto l’ombrellone, ma quando la televisione di spegnerà, cosa succederà ad Eliana?



