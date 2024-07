Un elicottero dei Vigili del Fuoco si è schiantato in fase di atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Reggio Calabria, prendendo immediatamente fuoco. I due piloti che erano a bordo, di rientro da una operazione per un incendio boschivo, sono riusciti a mettersi in salvo e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Attualmente si trovano in ospedale soltanto per degli accertamenti. La causa dell’incidente, secondo quanto riportato dal Messaggero, sarebbe da ricondurre a un guasto al motore del velivolo Erickson. Le autorità competenti hanno tuttavia aperto una indagine per comprendere nei dettagli la dinamica di quanto accaduto.

L’attività dell’aeroporto calabrese è potuta tornare alla normalità soltanto al termine delle operazioni di soccorso e dello spegnimento delle fiamme divampate a seguito dell’incidente per la messa in sicurezza della pista. È per questo motivo che si è registrato qualche ritardo nei voli previsti. Il primo è atterrato soltanto alle 20, mentre molti altri sono stati dirottati a Lamezia Terme, cancellati oppure riprogrammati, con i disagi che ne conseguono. Il video dell’incidente è intanto diventato virale sui social network.

Incidente ad un elicottero dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria: solidarietà di Occhiuto ai piloti

A commentare l’incidente che ha visto protagonista un elicottero dei Vigili del Fuoco all’aeroporto di Reggio Calabria è stato anche il governatore Roberto Occhiuto, il quale ha rivolto ai due piloti feriti i suoi auguri di pronta guarigione. Inoltre, ha colto l’occasione per tessere le lodi del loro lavoro quotidiano. “Voglio ringraziare ancora una volta tutti gli operatori che si stanno prodigando con grande determinazione e professionalità, rischiando talvolta anche la propria vita, per difendere l’ambiente e contrastare il fenomeno degli incendi”, ha affermato.

Un fenomeno che purtroppo spesso risulta essere di origine dolosa e che rappresenta una piaga per molte regioni, soprattutto al Sud. “In queste settimane e fino alla fine della stagione estiva sono e saranno impiegate in tutte la nostra regione centinaia di uomini e mezzi dei vigili del fuoco”, ha concluso.