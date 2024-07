Incendio Nizza, morte 7 persone fra cui 3 bimbi e un adolescente/ “Tre persone hanno appiccato il fuoco”

E’ pesantissimo il bilancio di un incendio che si è verificato nelle scorse ore in quel di Nizza, nota località della Costa Azzurra, in Francia: sette persone sono morte nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio 2024, fra cui tre bambini e un adolescente. L’episodio si è verificato di preciso in un quartiere operaio della cittadina francese, ed è stato confermato da Damien Martinelli, il procuratore della stessa località di mare.

Non si è trattato di un incendio “casuale” visto che le autorità hanno aperto una indagine per incendio doloso mortale, sospettando quindi che qualcuno abbia appiccato il fuoco volontariamente, causando poi una strage. Ma cosa è successo? Attorno alle ore 2:30 della scorsa notte i vigili del fuoco di Nizza hanno ricevuto una chiamata a seguito dello scoppio di un incendio in quel del settimo ed ultimo piano di un condominio situato in rue de la Santoline, nel quartiere di Moulins.

INCENDIO NIZZA, “7 MORTI, MA SI E’ RISCHIATO ANCORA DI PEGGIO”

Una volta giunti sul posto gli stessi vigili hanno descritto una situazione legata ad un “violento incendio in un appartamento”, precisamente in uno degli edifici soprannominati “camembert”, per via della forma circolare. Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorsi, circa una ventina di automezzi per un totale di 72 vigili del fuoco, a conferma di quanto l’incendio di Nizza sia stato di vaste proporzioni. Purtroppo il pronto intervento non è riuscito a salvare la vita a sette delle persone coinvolte, mentre un’altra è rimasta ferita in maniera molto grave, e altre due hanno invece riportato delle ferite un po’ più lievi e non sarebbero in pericolo di vita.

“Il bilancio avrebbe potuto essere più pesante” ha precisato il prefetto, sottolineando la rapidità di intervento dei vigili del fuoco, che hanno permesso il salvataggio di cinque persone che erano rimaste intrappolate nelle fiamme, e che si erano avvicinate alle finestre, nel tentativo di scampare al rogo. Resta da capire ancora cos’abbia originato l’incendio ma secondo il prefetto le fiamme sarebbero partite dal secondo piano, nella zona delle parti comuni, per poi propagarsi ai piani superiori.

INCENDIO NIZZA, FORSE UN REGOLAMENTO DI CONTI LEGATO ALLA DROGA?

Un incendio, quello di Nizza, che ha causato l’evacuazione di almeno una ventina di persone, che sono state temporaneamente alloggiate in una sala comunale del paese. “Visti i primi accertamenti, abbiamo aperto un’indagine per atti dolosi mortali”, le parole di Damien Martinelli, e secondo una fonte non è da escludere che l’incendio possa essere legato ad un traffico di droga, in quanto l’edificio in questione sorge in una zona dello spaccio della città, come appunto il quartiere di Moulins.

Ad avvalorare questa tesi, il fatto che alcuni testimoni abbiano visto tre persone incappucciate versare del liquido a terra e poi appiccare un incendio, per poi scappare in auto. “Abbiamo immagini che mostrano tre individui incappucciati che entrano nell’edificio poco prima dell’incidente”, le parole del vicesindaco di Nizza, Anthony Borré.











