Eliminati Amici 2022 quarto serale e pagelle/ Aisha e Crytical ko. LDA top, Albe ok e..

Il 9 aprile 2022 su Canale 5 va in onda il quarto serale Amici 21, condotto da Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento tv vede alla prima sfida della prima manche segnare il calcio d’inizio del team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi in sfida contro il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, con LDA che schiera Good Times di Ghali (voto: 9 e mezzo, grande staging e personalità on top per LDA), in una versione del tutto rivisitata e underground, contro Nunzio Stancampiano in un assolo di Kairos (voto: 8, animale da palco). Vince il cantante di Io volevo solo te e Quello che fa male (record di stream di Amici 21), LDA, chiudendo la polemica web che al terzo serale ha tacciato il mentore Rudy Zerbi di averlo tenuto in panchina fino a metà puntata. La seconda sfida di Amici 2022 vede schierati Sissi Cesana con Crazy (voto: 7, bella voce) contro il pas de deux di Carola Puddu e Michele Esposito in You & Me (voto: 8, bella alchimia). La terza prova Amici 21 è un guanto di sfida che schiera Alex (voto: 6, bella voce) contro Luigi Strangis (voto: 8, un vero interprete) sulle note di Signor Tenente. A vincere la prima manche è il team Zerbi-Cele. A rischio finiscono Alex, Aisha e Sissi e i 3 giudici eliminano la seconda. Aisha è la prima eliminata, nonostante una performance da brividi sulle note di Someone you loved (voto: 9 e mezzo, esibizione in un inglese impeccabile, grande interpretazione).

La prima sfida della seconda manche targata Amici 2022 vede il team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidare il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, con LDA e Luigi Strangis che sfidano Alex con i rispettivi brani dei Beatles Help (voto al duo 8: bella alchimia e ottimo staging in duetto che incarna la complicità tra amici) e Let it be (voto all’assolo: 7, esibizione pulita). La seconda prova ad Amici 2022 schiera Serena e Nunzio in un Tuca Tuca (voto: 7 e mezzo, un buon paso doble) contro LDA con Rose Rosse (voto: 9, cover che dà un tocco personale al cult di Massimo Ranieri). La terza prova vede Michele Esposito con un assolo di Human (voto: 9, eleganza e tecnica sul palco) contro Sissi Cesana con Imbranato di Tiziano Ferro (voto: 7, bella voce ma interpretazione debole). La seconda manche viene vinta dai Cele-Zerbi e a rischio finiscono Nunzio, Serena e Alex. Nunzio va al ballottaggio per il secondo eliminato di Amici 21.

Poi è la volta del guanto prof che vede Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidare Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La terza manche targata Amici 21 parte con la prima prova che vede Albe con Ti porto via con me(voto: 9, il cantante ha un risveglio a primavera) contro Luigi Strangis in Comprami (voto: 8, un performer). La seconda prova vede il guanto di sfida Michele (voto: 9, eleganza e tecnica sul palco) contro Dario (voto: 8 e mezzo, in linea con lo stile e buona interpretazione) sulle note di Gold. La terza prova vede il guanto di sfida schierare Luigi (voto: 8, un performer come sempre) contro Crytical (voto: 7, buona performance). Vince il team Cele-Zerbi e a rischio finiscono Albe, Dario e Crytical. Al ballottaggio contro Nunzio (incanta con La morbidita di Ricky Martin (voto: 9, un animale da palco) per il secondo eliminato finisce Crytical (voto: 8, ottimo staging con l’inedito Le mie parole sono armi). Crytical è il secondo eliminato Amici 2022 e il giudice Stash Fiordispino gli propone di aprire i suoi concerti. A Crytical e Aisha viene conferito il premio Marlù del valore di 7mila euro, in quanto eliminati al talent. Il premio TIM va a Serena Carella. Ospite in studio, oltre a Nino Frassica, Sangiovanni. Il vincitore della sezione canto di Amici 21 porta sul palco il nuovo taglio di capelli rasato a zero e il nuovo singolo Cielo dammi la Luna.

Sui due eliminati al quarto serale Amici 21 è in corso la polemica web che vede il popolo della rete tacciare la giuria, formata da Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, di aver impoverito fortemente il circuito canto con le eliminazioni di due cantanti validi.











