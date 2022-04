Eliminati Amici 2022 terzo serale e pagelle: KO John-Leo/ LDA a rischio, è polemica!

Amici 2022, Leonardo Lini e Nunzio Stancampiano a rischio dopo John Erik eliminato: le pagelle de Il sussidiario.net sul terzo serale

Il 2 aprile 2022 va in onda su Canale 5 il terzo serale di Amici 2022, condotto da Maria De Filippi, che riserva al grande pubblico del piccolo schermo sfide di canto e ballo al cardiopalmo e non mancano annesse polemiche. La sfida a 3 squadre, al vaglio dei 3 giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Sabrina Ferilli, vede la prima manche disputarsi tra il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e quello facente capo a Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La prima prova schiera Sissi, che si esibisce in un cover su Can’t take my eyes off you (Una bella voce, voto: 7 e mezzo) , contro John Erik, che invece si esibisce in un duo con Dario Schirone sulle note di Il barbiere di Siviglia (Bella alchimia, voto: 7 e mezzo). La seconda prova schiera Albe sulle note di Non voglio mica la Luca di Loredana Berté (lui è sottotono rispetto al solito , voto: 6), contro Nunzio Stancampiano in duo con Serena Carella in un paso doble di latino sulle note di Santa Maria (alchimia magica grazie al super porteur Nunzio, voto 8). La prima manche è vinta dai Cucca-Todo, che mettono a rischio, al primo ballottaggio Albe al secolo Alberto La Malfa, John Erik Dela Cruz e Crytical al secolo Francesco Paone ed il primo eliminato è il secondo. Diverse le contestazioni social mosse dal pubblico di Canale 5, che tacciano la giuria di aver eliminato dalla competizione l’ennesimo ballerino valido, impoverendo la categoria danza del talent.

La seconda manche di Amici 2022 si disputa tra i Cucca-Todo e la squadra facente capo ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima prova schiera Alex al secolo Alessandro Rina sulle note di Dedicato di Loredana Berté, una versione che non piace a Rudy Zerbi: “Loredana la fa scanzonata e tu la fai arrabbiata” (interpretazione non in linea con il testo, voto 6 e mezzo). Contro di lui Luigi Strangis, il performer della scuola che con la sua chitarra rockeggia il pezzo dance cult di Donna Summer, Hot stuff, che fa breccia nel cuore della giudice Sabrina Ferilli (chi lo dice che gli occhiali da sole non si indossano al chiuso? voto: 9). La seconda prova Amici 2022 schiera Carola Puddu in un passo tecnico In cerca di te (voto: 7 e mezzo, manca del sale), contro Sissi al secolo Silvia Cesana in Beautiful that way (bella voce, ma troppo simile ad ugole già affermate, voto: 7). La terza prova schiera la corale dei Cucca-Todo in Man in the mirror di Michael Jackson (voto: 7, Michael è unico e ogni paragone è un azzardo), contro un impeccabile e travolgente Michele Esposito in Wallah (chi lo dice che un ballerino classico e perfezionista non possa emozionare? Voto: 8). Vince la squadra Zerbi-Cele, che manda a rischio dei Cucca-Todo Aisha Maryam, Nunzio Stancampiano, Sissi Cesana. Al ballottaggio per il secondo eliminato finisce Nunzio.

La terza manche targata Amici 2022 vede i Zerbi-Cele schierati contro i Cucca-Todo. La prima prova schiera il guanto prof sulle note del pezzo cult de La notte vola: i Cucca-Todo così come i Cele-Zerbi si esibiscono in un playback spudorato, con la sola differenza che i primi presentano la versione originale (voto: 8, al playback fatto con il cuore) e i secondi una versione rieditata della super bop (voto: 7, si apprezza il coraggio). La seconda prova è il guanto di sfida che schiera Alex (voto: 7 , bella voce) contro Luigi (un performer, voto 8), voto sulle note di Sex Bomb. La terza prova schiera Carola Puddu in duo con Leonardo Lini in un samba Mi pasos (voto 7, samba un po’ insipido), contro il duo Alex-Sissi sulle note di Shallow (voto: 7, Lady Gaga e Bradley Cooper sono irraggiungibili). La quarta prova schiera il pop-rock di LDA e Luigi in una versione nuova di Tutti frutti (voto: 8 e mezzo, perché LDA viene schierato solo a metà partita?). Sui social i fan di Luca D’Alessio criticano la scelta di Rudy Zerbi di mantenere a lungo in panchina il figlio di Gigi D’Alessio, facendolo sembrare spento. A vincere sono i Cucca-Todo, che mandano a rischio eliminazione Luigi con il singolo Tondo (voto: 8) , Leo con Relax Max (voto: 7) e LDA con il singolo Io volevo solo te (voto 9, l’emozione è palpabile e in studio è standing ovation per lui). Al ballottaggio per il secondo eliminato finisce Leo, schierato contro Nunzio.

Quello tra Nunzio Stancampiano (voto: 9, interpretazione sentita) e Leonardo Lini (voto: 8, degno rivale di Nunzio) si rivela una sfida a colpi di passi latini, che finisce per diventare il ballottaggio più lungo che si sia disputato al serale di Amici 21. Il giudice Stefano De Martino chiede una prova improvvisazione e ad essere eliminato è alla fine Leo. Il pubblico sui social contesta che i 3 giudici abbiano impoverito la categoria danza, con l’eliminazione dell’ennesimo ballerino, dopo John Erik. Nunzio e Leo commuovono con il loro fair-play, in un addio sentito che decreta un solo vincitore della serata: il latino! A vincere il premio Tim è Serena Carella. Ospiti in studio Nino Frassica e Fabrizio Moro. Agli eliminati Leo e Nunzio è conferito il premio Marlù, del valore di 7mila euro. Voto complessivo all’entertainment del terzo serale di Amici 21: 8.













