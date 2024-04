Eliminati Pechino Express 2024/ Chi sono? A rischio Le Amiche, i più ‘odiati’ I Pasticceri: il pronostico

Pechino Express 2024, chi sono gli eliminati della 7a puntata? A rischio la coppia de Le Amiche

Il viaggio dell’adventure game di Sky Uno continua ed in gara sono rimaste ancora cinque coppie: una di queste sarà tra gli eliminati dalla 7a puntata di Pechino Express 2024? Sarà la Busta Nera letta a fine puntata da Costantino Della Gherardesca a decretare se la tappa è eliminatoria o no. E nel frattempo è sempre più difficile fare dei pronostici su chi potrebbero essere le coppie che si classificheranno ultime. Mai come in questa edizione, infatti, ci sono stati così tanti colpi di scena di puntata in puntata.

L’eliminazione dei Caressa nella scorsa puntata è stata totalmente inaspettata, padre e figlia Fabio ed Eleonora, hanno dimostrato di essere dei validi viaggiatori intuitivi e agguerriti. I Pasticerri Damiano e Massimiliano Carrara hanno deciso di salvare Le Amiche scatenando l’ira del web e del conduttore sportivo che si è detto deluso e dispiaciuto per il loro comportamento. Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono forse la coppia più a rischio eliminazione. Esclusi pochi sprint faticano a primeggiare e spesso e volentieri arrivano al ballottaggio finale.

Fare pronostici su chi andrà a rischio eliminazione nella 7a puntata di Pechino Express 2024 non è per nulla facile. Il livello della maggior parte delle coppie in gara è molto simile. I Fratm Antonio Orefice e Artem e Le Ballerina Maddalenza Svevi e Megan Ria e le Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal si alternano nelle classifiche con alti e bassi. Le tre coppie di giovani, però, hanno dimostrato di tenere alla gara e di aver grinta e determinazione per arrivare alla finale.

Tuttavia, se da un lato è difficile ipotizzare le coppie che potrebbero arrivare ultime, dall’altro lato a primeggiare sono sempre I Pasticceri, la coppia formata dai fratelli Massimiliano e Damiano Carrara ha vinto due puntate su sei classificandosi sempre sul podio. Non godono però della simpatia del pubblico per il loro comportamento eccessivamente competitivo e soprattutto per aver eliminato I Caressa la scorsa puntata.











