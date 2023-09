Eliminato Grande Fratello 2023, chi è?/ Come si vota e le “incognite” della prima puntata (11 settembre)

Eliminato Grande Fratello 2023, prima puntata: un concorrente lascerà la casa questa sera?

Questa sera, lunedì 11 settembre, debutta il Grande Fratello 2023. Per quanto riguarda i primi verdetti, essendo la prima puntata non dovrebbe esserci un eliminato. Nessuno dei concorrenti, dunque, dovrebbe abbandonare la casa di Cinecittà nelle prossime ore, tuttavia non si possono escludere sorprese a priori e molto probabilmente ci saranno le prime nomination. La nuova edizione del Grande Fratello 2023, come rivelato dal conduttore Alfonso Signorini a Verissimo, ambisce a tornare alle radici, sia nel nome che nel format, con l’obiettivo di riportare le storie dei protagonisti sotto i riflettori e al centro del programma.

“Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che ritornano alla grande e hanno delle storie bellissime da raccontare. Hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare”, le parole del conduttore. “Ognuno di loro arriva da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano, che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio che vogliono approfittarne per capire se la tv possa essere un trampolino, però tutti gli altri dicono che finito il Grande Fratello torneranno alle loro attività di sempre”.

Grande Fratello 2023, la prima puntata è dietro l’angolo: chi sarà il primo eliminato? Ecco le modalità di voto

Manca poco alla prima puntata del Grande Fratello 2023, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming in contemporanea sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La seconda puntata, invece, sarà trasmessa venerdì 15 settembre, forse coi primissimi verdetti di questa edizione.

Per quanto concerne il day-time e le modalità di voto, ricordiamo che i telespettatori potranno seguire il Grande Fratello 2023 ogni giorno su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, in diretta nei giorni delle puntate condotte da Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00). Per partecipare alle votazioni ed esprimere la propria preferenza si potrà accedere attraverso quattro canali diversi: app Mediaset Infinity, sito web, Smart Tv abilitate e SMS.

