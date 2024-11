Eliminato Grande Fratello 2024 della puntata del 23 novembre 2024: Jessica preferita

È tutto pronto per la 14a puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda questa sera, 23 novembre 2024, a partire dalle 23 novembre 2024. Alfonso Signorini come sempre guiderà i telespettatori nelle dinamiche dei vari concorrenti e non mancheranno faccia a faccia, momenti ricchi di tensione ed altri divertenti e sorprese. Tuttavia si scoprirà anche chi è l’eliminato Grande Fratello 2024 14a puntata. Il televoto questa settimana è molto affollato, sono ben cinque i concorrenti ed uno di loro dovrà abbandonare la Casa.

Chi sarà l’eliminato Grande Fratello 2024 tra Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato? I sondaggi sono abbastanza chiari sia si chi sia il preferito che su chi rischia di lasciare per sempre il reality di Canale5. Stando ai sondaggi riportati da ForumFree la favorita è Jessica Morlacchi con ben il 37% di preferenze. La cantante con la sua simpatia ha conquistato i telespettatori e la maggior parte di loro è pronto per salvarla. Nella puntata di questa sera, venerdì 23 novembre 2024, inoltre riceverà la sorpresa della mamma Marina.

Eliminato Grande Fratello 2024, chi è? A rischio Alfonso D’Apice e Amanda Lecciso

I sondaggi ufficiali del reality forniti su Forum Free riportano come possibile eliminato Grande Fratello 2024 14a puntata Alfonso D’Apice o Amanda Lecciso. La sorella di Loredana Lecciso e cognata di Al Bano nonostante sia presente nel reality sin dall’inizio non è riuscita ad ottenere il favore nei degli altri concorrenti, che spesso l’hanno nominata mandata in nomination, né del pubblico. Infatti, i sondaggi svelano che la sua percentuale di preferenze è bassissima solo 8%.

Anche Alfonso D’Apice rischia di essere l’eliminato Grande Fratello 2024 di questa sera con solo il 12% di preferenze. Il giovane partenopeo paga lo scotto di essere entrato tardi e soprattutto il triangolo amoroso che lo vede protagonista con l’ex fidanzata Federica Petagna e Stefano Tediosi ha diviso il pubblico tra chi si è appassionato alla loro storia e chi invece ne è già stufo. Salvi invece, sempre stando ai sondaggi, dovrebbero essere Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato rispettivamente con il 20% e il 23% di preferenze. Il modello, tuttavia, in settimana ha avuto dei richiami e dei provvedimenti disciplinari per i suoi comportamenti sopra le righe. Non resta che seguire la puntata di questa sera per scoprire chi dovrà abbandonare la Casa.

