Eliminato Grande Fratello 2024: chi rischia tra Amanda, Iago, Shaila ed Helena?

Siamo ancora all’alba di questa nuova edizione del Grande Fratello 2024 è già si stanno definendo le prime alleanze e strategia, sono i nati i primi flirt e soprattutto ci saranno primi eliminati. La 5a puntata in onda questa sera, lunedì 30 settembre 2024, non è eliminatoria ma il meno votato dei quattro concorrenti in nomination andrà direttamente al televoto e sarà a rischio eliminazione definitiva insieme ai nominati di questa settimana nella prossima puntata, di giovedì 3 ottobre. Eliminato Grande Fratello 2024 chi è? Al momento a rischio ci sono Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Helen Prestes e Iago Garcia.

Prima di analizzare nel dettaglio cosa dicono i sondaggi sui quattro concorrenti del Grande Fratello 2024 a rischio eliminazione, vediamo meglio il loro percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia in questi primi giorni. Si è presa il centro dell’attenzione Shaila Gatta che sin da subito ha instaurato un legame sia con Lorenzo Spolverato che con Javier Martinez attirandosi le critiche, con polemiche, di Beatrice Luzzi. Anche Helena Prestes ha dimostrato u certo interesse per il pallavolista che, a sua volta, sempre proprio preso dall’ex Velina di Striscia a notizia. Più defilati, invece, Iago Garcia ed Amanda Lecciso. Quest’ultima, infatti, escluso il divertente siparietto con la sorella Loredana durante il suo ingresso, al momento nella Casa non si è spesa per nulla.

Amanda, Iago, Helena e Shaila: chi rischia l’eliminazione Grande Fratello 2024? Sondaggi

Al televoto questa settimana ci sono Shaila Gatta, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Iago Garcia, chi è l’eliminato Grande Fratello 2024? Secondo i sondaggi a rischiare è Amanda Lecciso. Sottolineiamo, però, che la puntata di questa sera non è eliminatoria ed il meno votato andrà direttamente in nominatio nella prossima. La sorella della ben più nota Loredana in tutti i sondaggi, con percentuali diverse, si trova ultima nella classifica di gradimento. I sondaggi pubblicati dal Forum del Grande Fratello rivelano che solo il 16.21% dei votanti vuole salvarla dall’eliminazione, con uno stacco notevole si posiziona sopra Shaila Gatta con il 25.03% di preferenze a poca distanza da Helena Prestes con il 26.10%. Preferito assoluto del pubblico è Iago Garcia che porta a casa il 32.66%.

Cambiano i sondaggi e cambiano i preferiti ma resta costante l’ultima in classifica: Amanda Lecciso. Nel sondaggio pubblicato da Reality House è Shaila Gatta la preferita dal pubblico con il 36% di voti a favore, seguita da Iago Garcia (28%), Helena Prestes (24) e fanalino di coda con un notevole distacco Amanda Lecciso, solo il 12% di preferenze. Sarà Amanda Lecciso il primo concorrente eliminato Grande Fratello 2024? Troppo presto per dirlo perché per sapere se sarà lei ad andare direttamente in nomination eliminatoria nella prossima puntata occorre guardare la puntata di questa sera, 30 settembre 2024 e poi la prossima del 3 ottobre.