Eliminato Grande Fratello 2024: chi rischia di più

Chi tra Shaila Gatta, Helena Prestes, Non è la Rai, Tommaso Franchi e Stefano Tediosi sarà l’eliminato della 18esima puntata del Grande Fratello 2024 in onda oggi, lunedì 16 dicembre, in prima serata su canale 5? al termine della scorsa puntata, al televoto sono finiti i cinque concorrenti su citati. Il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare attraverso il televoto e, questa sera, il concorrente meno votato lascerà definitivamente la casa. Nessuna possibilità di rientrare per chi perderà il televoto perché, contrariamente ad altre edizioni, non è previsto nessun biglietto di ritorno.

Chi è Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi/ L’attrice: “All’inizio lei aveva paura, il mio lavoro…”

Quella di questa sera sarà un’eliminazione importante e pesante per la casa soprattutto se dovesse avverarsi la previsione dei sondaggi. Stando ai risultati dei vari sondaggi che circolano sul web, infatti, quelle che rischiano di più sono le Non è le Rai tallonate da Stefano Tediosi. Fondamentale, dunque, sarà anche l’ultimo voto prima della chiusura del televoto.

Nuovi concorrenti Grande Fratello 2024: chi sono?/ Tornano Stefania Orlando ed Eva Grimaldi

Eliminato Grande fratello 2024: attenzione alla sorpresa

Quello di questa sera, tuttavia, è un televoto duro e particolare che potrebbe portare anche ad un’eliminazione più pesante. L’unica che sembrerebbe non correre rischi è Helena Prestes mentre Shaila Gatta e Tommaso Franchi potrebbero correre qualche rischio in più. La ballerina, in particolare, dopo aver ricevuto la sorpresa della mamma, ha perso diversi consensi e, nei sondaggi, è considerata quella più a rischio dopo Stefano e le Non è la Rai.

Non è migliore neanche la situazione di Tommaso Franchi nonostante la storia con Mariavittoria Minghetti continui ad appassionare tutti. I sondaggi sul risultato del televoto promettono, dunque, sorprese anche se non sempre nelle precedenti votazioni sono stati veritieri. Iago Garcia, ad esempio, considerato uno dei preferiti dal popolo del web, nonostante fosse primo in tutti i sondaggi, è poi stato eliminato con Clayton Norcross rimasto in casa. Per scoprire, dunque, chi sarà realmente l’eliminato della serata, non ci resta che aspettare.

Emanuele Fiori squalificato dal Grande Fratello 2024?/ Web furioso: "Zeudi non sta mentendo, cacciatelo!"