Eliminato Grande Fratello Vip 2022: chi è?/ Milena favorita, ma occhio ad Antonella

Chi è la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 2022? Nel corso della 43esima puntata del reality show, sarà eletta la terza finalista, ma ci sarà anche una nuova eliminata. Al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Le quattro vippone non sanno che la più votata sarà la terza finalista e sono sicure che una delle quattro dovrà abbandonare definitivamente la casa. Ad essere eliminata, dai sondaggi che circolano sul web, dovrebbe essere Milena Miconi. Entrata in un momento successivo rispetto a Giaele, Antonella e Nikita, Milena ha confessato di essere sicura che sarà lei la prossima eliminata a due settimane dalla finalissima.

Tuttavia, l’esito del televoto di questa sera potrebbe riservare anche una clamorosa sorpresa. Dai sondaggi del web pare che la terza finalista del GF Vip 2022, grazie all’unione dei vari fandom, dovrebbe essere Giaele De Donà, ma la vera sorpresa potrebbe riguardare proprio l’eliminata.

Antonella Fiordelisi eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip 2022?

A sorpresa, l’eliminata della 43esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe essere Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice è stata un’assoluta protagonista della settima edizione del reality show, ma finora, non è riuscita a strappare il biglietto per la finalissima. Al termine della scorsa puntata, dopo l’elezione di Micol Incorvaia come seconda finalista e le dure critiche rivolte da Orietta Berti alla Fiordelisi, i genitori hanno invitato i fan a non votarla più per farla tornare a casa.

Di fronte alle lacrime di Antonella e al suo ripetuto desiderio di tornare a casa dai genitori e dal fidanzato Edoardo Donnamaria, i fan hanno accolto la richiesta e cominciato a votare Milena Miconi sperando di contribuire alla sua eliminazione. Sarà, dunque, Antonella l’eliminata di questa sera? Il colpo di scena non è da escludere.

