Eliminato Grande Fratello Vip 2022: chi è?/ Pronostici: Milena e Andrea a rischio

Eliminato Grande Fratello Vip 2022: i pronostici del web

Nuovo eliminato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 durante la semifinale, ma chi rischia di più tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestinie Tavassi? Come ogni settimana, i pronostici arrivano direttamente dal web e, secondo i sondaggi, a rischiare di più nel televoto che decreterà anche il quarto finalista dovrebbero essere Andrea Maestrelli e Milena Miconi, entrati in corsa nella casa di Cinecittà. A pesare sui pronostici è anche il percorso dei due vipponi. Andrea, infatti, è già stato eliminato dal pubblico ed è tornato in gioco avendo il biglietto di ritorno.

Milena, invece, si è salvata nel televoto che ha decretato l’eliminazione di Antonella Fiordelisi per una scelta precisa dei fan dell’ex schermitrice che hanno scelto di eliminare la propria beniamina salvando proprio l’attrice. Questa sera, dunque, l’avventura della Miconi giungerà al termine?

Eliminato Grande Fratello Vip 2022: sorpresa in arrivo?

L’eliminazione della semifinale del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe, tuttavia, riservare delle sorprese. Se Milena e Andrea sono i super favoriti per l’eliminazione, a sorpresa, potrebbe lasciare la casa anche uno tra Alberto De Pisis e Luca Onestini. I sondaggi non li considerano molto lontani dagli ultimi in classifica e, considerando il voto del pubblico generalista, potrebbe essere candidati realmente all’eliminazione.

De Pisis e Onestini, infatti, non avrebbero molte chance di conquistare la finale che, secondo i pronostici, sarà conquistata da Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi che andrebbero così a chiudere il cerchio dei cinque finalisti. Andrà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo.

