Eliminato Grande Fratello Vip 2022, pronostici/ Charlie Gnocchi rischia questa sera…

Grande Fratello Vip 2022: i pronostici per l’eliminazione premiano Nikita Pelizon

Questa sera torna in prima serata il Grande Fratello Vip 2022 con una nuova, emozionante puntata. Tra i tanti temi caldi che Alfonso Signorini affronterà con i Vipponi di Cinecittà, ci sarà spazio anche per l’atteso verdetto delle nomination. A rischio eliminazione, nel corso della diretta di lunedì sera, sono finiti Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Attilio Romita, oltre a Gegia prescelta dalla preferita del pubblico Antonella Fiordelisi come vittima da spedire al televoto.

Cinque concorrenti con cinque percorsi differenti e altrettanto differenti personalità, che hanno comunque saputo distinguersi in Casa nel corso di queste prime puntate del Grande Fratello Vip 2022. Ma chi tra loro dovrà abbandonare in via definitiva il loft di Cinecittà stasera stessa? Sul web circolano diversi sondaggi e pronostici sul principale candidato all’eliminazione, così come sul sito grandefratello.forumfree: e, in tutti, il nome più votato per essere salvato questa sera è quello di Nikita Pelizon, che ottiene circa il 45% dei voti staccando tutti gli altri in maniera piuttosto netta.

Considerata la presenza di 5 Vipponi al televoto, la percentuale che al momento vedrebbe Nikita Pelizon salvarsi è mostruosa. La domanda posta dal Grande Fratello Vip 2022 infatti è: chi vuoi salvare? E l’ex concorrente di Pechino Express sembra essere proprio la preferita del pubblico. Al secondo posto, sempre stando alle percentuali riportare dai sondaggi di grandefratello.forumfree, si piazza Attilio Romita con circa il 18% delle preferenze: nonostante l’ampio margine da Nikita, è comunque un buon risultato per l’ex conduttore del Tg1.

Il terzo e il quarto posto, al momento, se lo contenderebbero invece Gegia e Giaele De Donà, rispettivamente al 15% e al 14%: sarebbe un ottimo risultato soprattutto per l’attrice che, dopo il caso Marco Bellavia, è finita nella bufera per non averlo supportato e, anzi, averlo criticato con espressioni di dubbio gusto. Ultimo posto in solitaria per Charlie Gnocchi, che si aggira attorno all’8%: il conduttore, ancor più di Gegia, sembra pagare lo scotto per il caso Bellavia. Sarà proprio lui a dover abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 2022? Lo scopriremo questa sera.











