Eliminato Isola dei Famosi 2024: chi è?/ Pronostico: Peppe rischia, nessun pericolo per Khady Gueye

L’Isola dei Famosi 2024: chi sarà il possibile primo eliminato

L’Isola dei Famosi è entrato nel vivo del suo percorso; questa sera, 15 aprile, verrà deciso quale sarà il primo eliminato di questa edizione tra Peppe Di Napoli, Samuel Peron, Khady Gueye e Luce Caponegro. Riguardo l’eliminazioni ci sono importanti novità, espresse in puntata da Vladimir Luxuria.

“C’è una novità molto importante. In questa edizione non ci sono altre isole o seconde chance per i nostri naufraghi. Avete tutto il potere di decidere chi deve tornare a casa e la vostra decisione sarà definitiva, chi arriverà ultimo se ne andrà e ci raggiungerà in studio” ha dichiarato la conduttrice. Quindi chi sarà tra i quattro nominati a lasciare per sempre l’Honduras?

L’Isola dei Famosi 2024 primo eliminato: i sondaggi web rivelano che…

In giro per il web già circolano i primi sondaggi su chi sia il naufrago più e meno apprezzato dal pubblico. Gli utenti hanno risposto alla domanda “chi vuoi salvare” esprimendo la loro preferenza tra i quattro nominati: Peppe Di Napoli, Samuel Peron, Khady Gueye e Luce Caponegro. Il meno votato risulta Peppe; il pescivendolo napoletano potrebbe essere eliminato dal reality show. Luce è altrettanto a rischio posizionandosi tra gli ultimi posti in classifica. Risulta, invece, “fuori pericolo” Khady Gueye modella e volto di Ex on the beach 3.

L’Isola dei Famosi 2024 si appresta a conoscere chi sarà il primo naufrago a lasciare l’avventura, ma già nelle primissime puntate ci sono stati due ritiri a causa di problemi di salute: Francesca Bergesio e Tonia Romano. Quest’ultima, sul suo profilo Facebook, ha fatto recapitare il seguente messaggio: “Buongiorno sono Jack. Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia desidera fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei. Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante. Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia”.











