X Factor 2024: Elma eliminata nella terza puntata dei live

Dopo la seconda manche, è Elma ad andare al ballottaggio nonostante la sua esibizione con Madonna abbia convinto i giudici. La giovane concorrente si “scontra con Danielle” e per i giudici è difficilissimo prendere una decisione che sia quella definitiva. Jake La Furia “difende” la sua concorrente, così come fa Manuel Agnelli con il suo. “Sono due proposte interessanti. Elma porta la freschezza del pop, Danielle il cantautorato. È veramente complicato” dice Paola, che poi elimina Elma. Lo stesso è per Achille Lauro: “Uno è un cantautore con una voce bellissima, una una cantante pop”. Il giudice decide però di eliminare Danielle per lasciare la decisone in mano al pubblico, con il tilt. La democrazia decide di mandare via Elma e salvare Danielle. “Volevo dire grazie a tutti, mi sono divertita tanto. Per me è stato un onore cantare qui. Spero che diventerò una pop star” dice la giovane cantante. “Lo diventerai sicuramente”, la rassicura Jake La Furia. (agg. JC)

X Factor 2024: Danielle al ballottaggio

È Danielle il primo concorrente a rischio eliminazione a X Factor 2024. La sua esibizione con “Salirò” di Daniele Silvestri non ha convinto infatti a pieno. Paola Iezzi ha apprezzato il suo essere uscito fuori dalla sua zona di comfort e per Achille Lauro, al di là della performance, la voce del concorrente “è particolarissima, unica, tipica dei grandi cantautori. E capisco perché Manuel lo abbia scelto. La voce così unica lo rende unica”. Il suo coach, Manuel, si è detto molto soddisfatto ma a quanto pare l’esibizione di Danielle non ha colpito troppo il pubblico. (agg. JC)

X Factor 2024: chi potrebbe uscire oggi?

Chi potrebbe uscire oggi a X Factor 2024? Anche questa sera, giovedì 7 novembre vedremo una puntata ricca di sorprese e di colpi di scena in una diretta dedicata alla musica dance. Oltre a vedere le esibizioni dei concorrenti, il pubblico è curioso di scoprire chi sarà l’eliminato della puntata e chi sono i cantanti che si scontreranno al ballottaggio. Nello scorso live Pablo Murphy, artista italo-scozzese, ha dovuto abbandonare per sempre il palco di X Factor 2024 dopo essere stato votato dai giudici come il meno forte rispetto a El Ma, anche lei finita allo scontro finale grazie al televoto.

L’uscita di Pablo Murphy ha commosso tutti, anche Paola Iezzi, il suo giudice che in sole due puntate si è trovata con una sola concorrente, la bravissima Lowrah. Quest’ultima pur essendo incredibilmente talentuosa, non è ancora riuscita a mostrare sul palco la sua emotività, elemento fondamentale per il famoso talent di Sky Uno. Sarà lei la prossima eliminata di X Factor 2024? In realtà secondo il parere dei social, ad essere a rischio di eliminazione è anche El Ma, finita al ballottaggio nella scorsa puntata e salvata da Manuel Agnelli per via del fatto che Pablo aveva già avuto un’occasione di salvarsi.

El Ma, cantante di origini bulgare, sembra essere la concorrente che potrebbe uscire oggi a X Factor 2024. La sua presenza nel programma è stata già in bilico nella scorsa puntata dopo un ballottaggio difficilissimo e una performance decisamente sottotono. El Ma è stata anche rimproverata da Jake La Furia durante le prove per non essere stata attenta alla sua voce, andando a letto presto la sera per preservarsi prima della puntata. Insieme a El Ma, pare essere debole anche la presenza di Lorenzo Salvetti nel programma.

Il motivo? Il cantautore ha annoiato molti fan durante il secondo live, che lo hanno visto un po’ monotono. Lorenzo Salvetti è giovanissimo: a soli 17 anni è riuscito a conquistare il consenso del pubblico di X Factor 2024 ma non ha convinto del tutto i giudici nella scorsa diretta. Le critiche di Manuel Agnelli hanno spinto sul fatto che ancora una volta Lorenzo è arrivato seduto al pianoforte, esibendosi per l’ennesima volta in un’atmosfera struggente. Chi potrebbe uscire oggi a X Factor 2024? Non ci resta che scoprirlo tra pochissimo con la nuova diretta di Sky Uno!