Chi sono gli Eliminati di X Factor 2024? Nel primo live abbiamo visto una gara davvero entusiasmante con un ballottaggio incredibile tra i Dimensione Brama e Pablo Murphy, entrambi concorrenti di Paola Iezzi. Diciamo che la giudice non pare essere stata lungimirante nella scelta delle canzoni ai suoi talenti, assegnando i Righeira ai primi e una canzone di Taylor Swift all’italo-scozzese. Entrambi i brani non hanno permesso di far uscire il vero talento degli artisti e i Brama sono stati penalizzati tanto da dover abbandonare il programma.

Jake La Furia/ I figli come 'ancora di salvezza': "Mi hanno aggiustato, non ho più quella rabbia..."

In realtà, secondo i social la performance andata più male è stata quella di Pablo Murphy, ma i giudici hanno voluto rispettare il volere di Paola Iezzi che durante i voti eliminatori a X Factor 2024 ha confessato che si sarebbe sentita meno a suo agio a lavorare con i Dimensione Brama, mentre con Pablo avrebbe avuto più modo di crescere durante tutto il percorso nel programma di Sky Uno. A X Factor 2024 ne vedremo delle belle, e il pubblico non vede l’ora di scoprire se Paola Iezzi riuscirà a recuperare con nuove assegnazioni ai cantanti, stavolta più azzeccate.

Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli è anche la sua style coach/ "Si lascia fare tutto, ma..."

X Factor 2024, chi verrà eliminato nella prossima puntata? Il toto nomi e le polemiche

Chiaramente dopo l’ultima puntata di X Factor 2024 i social si sono fatti sentire a gran voce. La maggior parte dei fan del talent tifava per i Dimensione Brama, un gruppo eccentrico, particolare e con un enorme potenziale di dare il meglio sul palco di Sky Uno. Eppure le aspettative sono state deluse e Pablo Murphy si è salvato per via dei giudici, che come abbiamo accennato, si sono affidati a Paola Iezzi per la scelta finale. Ma chi è a rischio di eliminazione nella prossima puntata di X Factor 2024? Ad essere a rischio secondo il pubblico è ancora Pablo Murphy che non sta convincendo i fan.

Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Lui: "Il segreto di una relazione? Ci sono due cose fondamentali..."

Ma per quale motivo? Molti tra i commenti sottolineano quanto in realtà il ragazzo sia stato scelto per il suo aspetto fisico ma non di certo per la sua voce che è troppo debole, spesso poco intonata e non all’altezza di tutti gli altri concorrenti di X Factor 2024. Forse Paola Iezzi ha pensato di utilizzare una strategia puntando sull’appeal del giovane, ma il pubblico del programma, intenditore di musica, non perdona e sa riconoscere i veri talenti. Molti sui social fanno un pronostico: il prossimo eliminato di X Factor 2024 sarà proprio lui, Pablo Murphy.