ELIO E TINA CIPOLLARI, LITE A UOMINI E DONNE/ “Penoso”: lui annuncia azioni legali

Rissa sfiorata tra Elio e Tina Cipollari a Uomini e Donne

Rissa sfiorata tra Tina Cipollari ed Elio nello studio di Uomini e Donne. Tutto accade quando Elio chiede a Paola di uscire nuovamente con lui. La bionda opinionista, convinta che l’uomo sia solo alla ricerca della visibilità e non dell’amore, gli punta il dito contro. “Bella”, si lascia sfuggire Elio non condividendo l’opinioni della Cipollari. “Sei penoso“, sbotta ancora la bionda opinionista che non tollera l’atteggiamento del cavaliere. Tra Elio e Tina volano così parole forti e il cavaliere annuncia l’intenzione di prendere provvedimenti nei confronti della Cipollari. “Sei una grandissima maleducata. Per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Con te prenderò i provvedimenti opportuni perchè ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da te” ribatte Elio.

“Maleducata vallo a dire ai tuoi figli”, ribatte Tina. “L’altra volta, la signora Cipollari si è permessa di dirmi sei un fallito, a me non sta bene perchè ho un’azienda e sono conosciuto in tutta Italia. Pagherai, in Italia si paga per queste cose che fai“, dice ancora Elio. “Hai rotto le scatole, non andare oltre. Non mi dici nè bella nè vatti a sedere al tuo posto“, dice ancora Tina. “Se non sai fare questo programma vai a scuola perchè l’avrai rubata la terza media” ribatte ancora Elio. “Pezzo di mer*a”, sbotta Tina che viene poi difesa da Gianni Sperti e Gemma Galgani prima dell’interno di Maria De Filippi che mette fine alla situazione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari contro Elio a Uomini e Donne

Nuove scintille a Uomini e Donne nel corso della puntata in onda oggi 26 aprile. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tutto avverrà dopo il momento dedicato a Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo il racconto dell’appuntamento con Giuseppe, svelerà di essere stato contattata da Elio, il cavaliere che, dopo averle detto di volere da lei solo un’amicizia, è uscito con Paola Ruocco chiudendo anche la conoscenza con quest’ultima. Durante il confronto avvenuto la settimana scorsa, Paola ha dichiarato di essere sicura di non piacere al cavaliere il quale, invece, ha elencato alcune caratteristiche per cui non potrebbe essere la sua donna.

Oggi, però, Elio sarà nuovamente protagonista anche di un confronto con Paola che scatenerà la pronta reazione di Tina Cipollari che già nelle precedenti puntate aveva fatto intuire di non gradire il suo modo di fare con le donne.

Maria De Filippi arbitro della lite tra Elio e Tina Cipollari

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo aver messo un punto sulla conoscenza con Paola, Elio è tornato sui suoi passi chiedendo alla dama di ricominciare. Una richiesta che ha scatenato la reazione dello studio, in primis di Tina Cipollari che esprimere con la sua solita schiettezza il proprio pensiero.

Le diverse posizioni di Elio e Tina daranno vita ad una forte discussione durante la quale voleranno parole forti al punto che Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire per mettere fine alla situazione e invitare tutti a mantenere la calma.













