Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento con Giuseppe, ma Elio…

Gemma Galgani, esterna con Giuseppe

Gemma Galgani torna protagonista di Uomini e donne nel corso della puntata in onda oggi, mercoledì 26 aprile. La dama di Torino, nel corso dell’ultimo appuntamento della scorsa settimana, aveva conosciuto Giuseppe, un signore di 72 anni di Anzio che, dopo aver seguito le vicende sentimentali della dama da casa, ha deciso di mettersi in gioco e provare a corteggiarla. Un primo incontro che non ha entusiasmato totalmente Gemma che, tuttavia, ha deciso di conoscerlo. Una scelta che, però, ha scatenato la reazione di Tina Cipollari secondo cui la frequentazione finirà molto presto.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 aprile: la rivelazione di Gemma Galgani

Gemma, però, non ha ascoltato le parole della bionda opinionista dando una possibilità a Giuseppe con cui avrà un confronto oggi nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5.

Gemma Galgani tra Giuseppe ed Elio

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la prima uscita tra Gemma e Giuseppe non ha fatto scattare il colpo di fulmine. Al centro dello studio, la dama di Torino racconterà che non sa ancora se continuare o mano la frequentazione perchè deve capire se realmente interessata. La testa di Gemma, tuttavia, sembrerà ancora concentrata su Elio, il cavaliere che le ha detto di volere con lei solo un’amicizia.

Gemma Galgani, il ricordo che fa male/ "Avrei bisogno di un tuo abbraccio..."

Essendo stata contattata nuovamente da Elio, Gemma chiederà il motivo del suo gesto visto che Uomini e Donne è una trasmissione a cui si partecipa per cercare l’amore e non l’amicizia. Come risponderà Elio? Annuncerà di aver cambiato idea sul tipo di rapporto che vorrebbe con la Galgani?

