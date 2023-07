Elio Lorenzoni, chi è il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez/ Imprenditore bresciano e…

Belen ritrova il sorriso con Elio Lorenzoni: chi è il suo presunto nuovo fidanzato

Si infiamma questa calda estate 2023 con un gossip di metà luglio che lascia tutti a bocca aperta. Dopo la crisi con Stefano De Martino, mai realmente ufficializzata ma confermata da diversi indizi social e non solo, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di un altro uomo: Elio Lorenzoni. A sganciare lo scoop sul nuovo capitolo sentimentale della conduttrice e showgirl argentina è il settimanale Chi che, nel nuovo numero in edicola, ha pubblicato le immagini del suo presunto nuovo fidanzato.

Non è un nome così conosciuto nel mondo dello spettacolo, infatti vive e lavora lontano dai riflettori. Come riporta la rivista, si tratta di un imprenditore bresciano: ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano. È anche esperto di golf e di E-bike, nonché presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. E, come si legge, è “un bel ragazzo, che ricorda la tipologia di uomini che piacciono a Belen: moro, con la barba, affermato nel lavoro“.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni insieme alla festa di Ignazio Moser

Si apre dunque un nuovo capitolo sentimentale nella vita di Belen Rodriguez? Negli ultimi giorni ha tenuto banco la presunta crisi coniugale con il marito Stefano De Martino, ma questa volta il gossip che travolge la conduttrice argentina è ben diverso e parla di un nuovo amore nella sua vita. Elio Lorenzoni, di cui al momento si conoscono soltanto queste brevi informazioni, essendo un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo, è entrato nella vita di Belen e le prime immagini insieme li mostrano in atteggiamenti confidenziali.

Lorenzoni è stato anche presentato in famiglia, avendo preso parte assieme a Belen alla festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia Rodriguez. Dunque la conoscenza sembra ben avviata, così come la loro frequentazione, sulla quale però i due diretti interessati non sono ancora ufficialmente intervenuti.











