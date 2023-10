Elio Lorenzoni, primo incontro con i figli di Belen Rodriguez/ La cena tra sorrisi e complicità

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: la prima uscita “in famiglia”

Le ultime settimane forse non sono state segnate dalla spensieratezza totale per Belen Rodriguez. Le voci su un suo periodo difficile, aggiunte al chiacchiericcio sui forfait prima per l’intervista da Alessandro Cattelan e poi da Mara Venier a Domenica In. Come se non bastasse, qualcuno ha bersagliato la showgirl sui social anche per insensati rumor riferiti ad una presunta lontananza dai figli con annesso trasferimento a Brescia dal nuovo compagno Elio Lorenzoni.

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez ha lanciato diversi segnali distensivi sui social; non molti scatti ma eloquenti per smentire tutte le voci circolate nel corso dell’ultimo periodo. In primis, l’ex conduttrice de Le Iene è tornata a pubblicare degli scatti che la ritraggono teneramente con i suoi figli. Inoltre, dalle ultime testimonianze social si evince come il suo rapporto con Elio Lorenzoni proceda a gonfie vele. In particolare, le ultime stories della showgirl hanno raccontato una serata davvero speciale per la coppia.

A rendere ancora più evidente la tenerezza e la liaison tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono spuntati dei nuovi contenuti social – pubblicati dalla showgirl argentina – in compagnia del nuovo compagno. La particolarità delle immagini risiede nella tipologia di serata; come riporta Novella 2000, l’ex conduttrice de Le Iene ha infatti presentato per la prima volta la sua nuova fiamma ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì.

Il fatto che Belen Rodriguez abbia deciso di trascorrere una serata in compagnia non solo dei suoi due figli – Santiago e Luna Marì – ma anche di Elio Lorenzoni, testimonia l’importanza di un rapporto che seppur agli albori promette sicuramente un futuro glorioso. Nelle immagini pubblicate sui social che raccontano l’ultima cena fuori – come riporta il portale – sono evidenti sorrisi, tenerezze e complicità; questa unione sarà sicuramente un valore aggiunto per la showgirl argentina anche per nuovi stimoli in ambito professionale.

