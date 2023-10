Elio Servo annuncia l’addio a Uomini e Donne/ “Lì non si trova l’amore, vado via”

Elio lascia Uomini e Donne: l’annuncio sui social

Elio Servo, discusso cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, nel bene o nel male, si è fatto conoscere al pubblico del dating show anche per le continue liti con Tina Cipollari e Gemma Galgani. A quanto pare, il cavaliere non è riuscito a trovare l’amore all’interno del programma, così ha deciso di andare via.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua incastra Riccardo Guarnieri/ "Mi mandava fiori mentre frequentava donne…"

Servo lo ha annunciato con un video su Tik Tok, in cui dichiara: “Un saluto a tutti. Lo lascio senza aver trovato l’amore. E’ vero, lì non si trova. E allora basta così, vado via. Grazie a tutti” afferma. A corredo del video, il cavaliere ha pubblicato delle immagini in cui si mostra all’interno del programma. Cipollari commenterà l’addio di Servo in studio? Non rimane che attendere le prossime puntate del dating.

BRANDO, UOMINI E DONNE/ Esterna con Silvia: "Mi ha colpito tanto, ma secondo me..."

Elio Servo e Aurora pesante lite con Tina Cipollari: cosa è successo

Nel corso della puntata del 19 settembre, si è consumata un’altra lite infuocata tra Elio Servo e Tina Cipollari. Tutto è iniziato con una constatazione di Aurora che invitava Elio a non insultare Tina, ma puntualizzando che al suo posto non l’avrebbe mai salutata.

“Sei pessima, ti piace mettere zizzania”, inveisce Tina. “Hai scambiato questo programma per un salotto di pettegolezzi e di gossip”, aggiunge Gianni. “Accusi gli altri di fare gesti da ragazzini, ma tu ti metti sui social con le tet*e di fuori e le braccia così” (dice Tina imitando la foto pubblicata su Instagram da Aurora ndr)”. A questo punto, l’opinionista si scaglia anche contro Servo invitandolo a non parlare più di lei e non nominarla. Lo scontro è durato per un po’ prima che gli animi si placassero del tutto.

CRISTIAN FORTI, UOMINI E DONNE/ Sorpresa di Virginia, il tronista: "Ora non puoi più uscire con Brando"

© RIPRODUZIONE RISERVATA