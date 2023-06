Elio Servo ha cambiato idea sulla querela a Tina Cipollari?/ Spunta un’indiscrezione ma…

Elio Servo e Tina Cipollari: cos’è successo a Uomini e Donne

Elio Servo e Tina Cipollari sono stati i protagonisti delle ultime settimane di Uomini e Donne. Tra il cavaliere e la bionda opinionista del programma di Maria De Filippi ci sono state discussioni di fuoco durante e quali sono volate parole forti e offese. Vari botta e risposta tra Elio e Tina che, in studio, non si sono risparmiati. Durante le varie discussioni, Elio aveva avanzato l’ipotesi di querelare Tina Cipollari. “Sei una grandissima maleducata. Per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Con te prenderò i provvedimenti opportuni perchè ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da te”, le parole di Elio durante una lite con Tina trasmessa nella puntata di Uomini e Donne del 26 aprile.

TINA CIPOLLARI, SHOW A UOMINI E DONNE/ "Elio, mangio la ricotta davanti a te per..."

A mettere pace tra i due era stata Maria De Filippi: “Tina sto cercando, stando in silenzio e ascoltando, di evitarti una querela. Questo è quello che sto cercando di fare io. Possiamo evitare la querela? Evitiamo di intasare i tribunali con cose stupide. Sei d’accordo?”, aveva concluso Maria trovando il consenso di Elio. Ora, però, pare che la situazione potrebbe essere cambiata.

TINA CIPOLLARI, LITE CON ELIO A UOMINI E DONNE/ "Sei un pagliaccio, trovati una..."

Elio Servo e Tina Cipollari: cambia tutto?

Secondo un’indiscrezione raccolta dal portale Anticipazioni Tv e ripresa da Novella 2000, sembrerebbe che Tina Cipollari potrebbe pagare una multa per quanto accaduto con Elio Servo qualora quest’ultimo dovesse aver cambiato idea su quanto accaduto nel corso delle varie puntate di Uomini e Donne. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione che non è assolutamente confermata. Sia Tina che Elio Servo, infatti, non hanno più affrontato l’argomento.

A settembre, dunque, la Cipollari tornerà sicuramente a sedere sulla poltrona di opinionista di Uomini e Donne accanto a Gianni Sperti. Ci sarà anche Elio?

Elio e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne/ Maria De Filippi evita una querela...

© RIPRODUZIONE RISERVATA