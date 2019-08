Elisa a Londra con marito e figli/ Foto “siete tutto”. Laura Pausini commenta e…

Concluso il tour europeo che le ha regalato un grande successo in ogni città, ultimo quello ottenuto con il concerto di Londra dove ha dimostrato, ancora una volta, di essere una vera artista, capace come poche di emozionare, ma anche divertire il pubblico, Elisa si gode le vacanze insieme al marito, il chitarrista Andrea Rigonat, suo compagno anche sul palco, e ai figli Emma e Sebastian. Approfittando del tour che l’ha portata in giro per l’Europa, Elisa ha deciso di far conoscere ai suoi bambini, la bellezza, ma anche la straordinarietà di una città moderna come Londra. Su Instagram, la cantautrice ha così pubblicato alcune foto della vacanza inglese portando a casa i complimenti dei fans per la normalità che riesce a regalare ai suoi bambini nonostante il suo successo.

ELISA A LONDRA CON IL MARITO E I FIGLI: IL COMMENTO DI LAURA PAUSINI CANCELLA LE POLEMICHE

Tanti i commenti sotto le foto in cui Elisa appare serena e rilassata durante le vacanze con la sua famiglia. “Con tanti montati peggio degli albumi e che girano solo per farsi paparazzare, la vostra normalità di grandi talenti e professionisti è un ciuffo di papaveri lungo l’autostrada. Belli, bellissimi così uniti e normali”, “Questo tuo post denota ulteriormente come i tuoi valori possano fare la differenza tanto quanto la tua arte. Seguirti è un onore, amarti (come artista e come persona) è un privilegio”, scrivono i fans. Tra i tanti commenti, oltre al classico cuore rosso di Emma Marrone, legatissima ad Elisa, spuntano anche i commenti di Laura Pausini che ha lasciato diversi cuori sotto le foto cancellando, così, le polemiche per la lite scatenata da Il Re Leone.







© RIPRODUZIONE RISERVATA