Elisa Angius, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Le difficoltà a colpa di “ansia e insicurezza”

Chi è Elisa Angius, concorrente Il Collegio 7

La Sardegna nel cuore accompagna il percorso di Elisa Angius a Il Collegio 7, la cagliaritana di quindici anni che è stata definita come “la sarda prepotente”. Con un pubblico di 15,7 mila follower su Instagram e 8.512 su Tik Tok, @elisaangius si mostra molto sicura di sé, attenta alla sua immagine davanti alla fotocamera del cellulare tenendo ben in ordine i lunghi castani capelli castani, le unghie colorate e l’immancabile make up. Pose sicure, sguardo provocatorio e confidenza con il proprio corpo, portano Elisa a costruire un’immagine di sé che la rende un’apparente statua di ghiaccio, così come si è definita durante le backstories del programma.

Oltre la coltre di fumo, però, la giovane presenta un lato privato del suo carattere che riserva solo ai suoi affetti più cari tra cui le amiche fidate verso cui, afferma la mamma, risulta essere estremamente leale. Il suo approccio verso il prossimo è ostacolato da una generosa dose di diffidenza che, a suo dire, la rendono antipatica agli occhi degli altri anche se lei assicura di non essere affatto così.

Tutte le difficoltà di Elisa Angius

Elisa Angius de Il Collegio 7 si apre in alcuni dei numerosi video su Tik Tok confidandosi con la bambina che è stata e smascherando le difficoltà di un’adolescente che si rapporta con la vita da adulta a causa di ansia e insicurezza. Questi due elementi hanno rappresentato quegli stessi ostacoli che l’hanno portata a collezionare ben cinquantatré assenze a scuola quest’anno.

Elisa ha inoltre velatamente confessato ai suoi follower che nella sua vita aleggia la presenza di una persona che la rende felice, non ancora un vero e proprio fidanzato, ma un potenziale aspirante. Elisa spera che l’esperienza de Il Collegio 7 la porti a rivedere l’aspetto pungente del suo carattere o meglio, come afferma lei stessa, spera di imparare a contare fino a tre prima di rispondere in negativo.

