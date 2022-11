Elisa Angius/ Dalla simpatia con Gabriel Rennis ai richiami al Collegio 7

Elisa Angius richiamata dal preside de Il Collegio 7

Elisa Angius a Il Collegio 7 non sta brillando particolarmente per carattere e condotta. La giovane alunna durante l’ultima puntata del docu-reality di Rai2 e’ stata protagonista di diversi momenti turbolenti per via di un comportamento non proprio consono verso il contesto scolastico. La giovane, infatti, e’ stata coinvolta nella medesima circostanza che ha causato l’abbandono della scuola da parte di Damiano Severoni visto che entrambi gli alunni si sono scontrati con il professore Zilli. Elisa e’ stata esclusa dalla lezione per aver pronunciato parole scurrili ed offensive verso il professore.

Il preside, una volta venuto a conoscenza del comportamento dell’alunna, l’ha prontamente richiamata e convocata per comunicarle un provvedimento molto severo nei suoi confronti. Se Damiano ha dovuto abbandonare la scuola, Elisa ha ricevuto solo una durissima strigliata dal preside della scuola che l’ha esortata a vivere questa esperienza come un percorso formativo e di crescita dal punto di vista del comportamento.

Elisa Angius e la speciale simpatia per Gabriel Rennis

Non solo, il preside de Il Collegio 7 ha richiamato Elisa Angius anche sul bruttissimo gesto di lanciare la giacca a terra, un comportamento poco educato e poco rispettoso verso tutti. Se le note e i richiami non mancano mai, Elisa all’interno de Il Collegio ha una simpatia verso Gabriel Rennis. Tra i due, infatti, e’ scattata una forte simpatia che andrebbe ben oltre la semplice amicizia.

Nonostante cio nessuno dei due si e’ sbilanciato sullo stato della relazione, ma dai loro comportamenti e’ chiaro che tra i due sia scattato qualcosa. Intanto sui social e sul web tutti sono contro Elisa e i suoi atteggiamenti e comportamenti all’interno della scuola giudicati maleducati e negativi. L’atteggiamento irrispettoso ed irruento mostrato hanno influenzato il giudizio del pubblico unanime nel bocciare la giovane alunna!

