Elisa, concerti Pistoia e Bologna rinviati per Covid/ Nuove date e rimborso biglietti

Elisa Toffoli positiva al coronavirus. Anche l’artista è stata fermata dal Covid, così i suoi concerti. Infatti, stasera 10 luglio ne era previsto uno a Pistoia, mentre il 12 luglio a Bologna. Entrambi sono stati rimandati a causa appunto della positività di Elisa al Covid. La cantautrice, come comunicato sui suoi canali social, ha contratto il virus Sars-CoV-2 in forma lieve. «Tornerà quanto prima sul palco», assicura il suo staff.

Le due date verranno recuperate, quindi i biglietti resteranno validi e le informazioni verranno comunicate a breve, ma nel frattempo sono state fornite delle prime indicazioni proprio per capire le date alternative o come ottenere eventuali rimborsi. Per quanto riguarda, ad esempio, il concerto di Elisa a Pistoia, sono stati forniti due indirizzi e-mail a cui rivolgersi per chiedere informazioni (info@legsrl.net e info@bluesin.eu). Invece, per quanto riguarda il concerto di Elisa a Bologna, viene indicata la pagina Facebook del Sequoie Music Park, dove infatti è stata pubblicata una nota ufficiale.

ELISA, “BIGLIETTI DI PISTOIA E BOLOGNA RESTANO VALIDI”

«I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa del contagio dell’artista al covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data al Sequoie Music Park verrà comunicato a breve. Tutti i biglietti restano validi», conferma Sequoie Music Park, la cui nota ricalca per ora quanto appunto dichiarato dallo staff di Elisa Toffoli.

Il concerto di Pistoia era previsto questa sera a piazza Duomo, nell’ambito del Blues Festival. Era, infatti, in cartellone nell’ambito della 41esima edizione del festival. I fan dovranno quindi aspettare per vederla sul palco, altrimenti potranno chiedere e ottenere il rimborso, le cui modalità verranno fornite appena possibile. Le tappe del “Back to the Future Live Tour” in ogni caso verranno recuperate da Elisa, che stavolta ha optato per un festival itinerante con una serie di contenuti per sensibilizzare il pubblico sul tema green.

