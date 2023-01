Elisa De Panicis attacca Daniele e difende Oriana/ “Comodino, fa la prima donna ma..”

Elisa De Panicis, il commento al veleno per Daniele: “Se la tira ma…”

Le dinamiche altalenanti tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono al centro dell’interesse del pubblico. Sul web ognuno ha la sua opinione a riguardo, tanto che anche la sorella dell’ex tronista ha preso le distanze dall’influencer spagnola. Ora, ad intervenire è Elisa De Panicis molto amica della gieffina che si scaglia contro il bel veneto.

Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scritto un commento sotto una clip ufficiale in cui Daniele Dal Moro dichiara a Oriana: “Non è meglio che lascio perdere così nessuno dei due si fa male?“. La frecciata dell’ex vippona è al veleno: “Ma se Daniele non aspettava altro!!! Adesso se la tira e fa la prima donna. Dios mio Per un lato meglio così…almeno si rende utile altrimenti era un altro comodino che arrivava in finale”. Insomma, Elisa ha difeso a spada tratta la sua amica attaccando senza pietà il gieffino.

Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli: “C’è attrazione, ma non andrei oltre”

Daniele Dal Moro e Luca Onestini si sono confrontati nel cortiletto del Grande Fratello Vip 2022, su Oriana Marzoli. Luca ha lasciato intendere che con l’influencer ci potrebbe essere solo “una botta e via” e non una storia seria. A questo punto, a prendere la parola è il bel veneto che dichiara: “Una botta e via? Può essere. Guarda, il concetto che hai detto tu, detto con parole più umane è quello.”

E ancora: “Nel senso che tra me e lei c’è attrazione, questo non te lo posso negare e ci sto anche bene, lo sa anche Oriana, gliel’ho detto mille volte. Dopo che, ad oggi, quello che è il mio pensiero per le cose che sono successe, conoscendomi penso che farei fatica ad andare oltre. Detto questo cosa devo fare? L’istinto che mi viene è quello di fare così. Io non faccio del male a nessuno, lei non mi è indifferente”. Oriana Marzoli ha sentito tutto, e a Sarah Altobello ha fatto capire di esserci rimasta male dalle parole del gieffino.

