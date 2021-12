Elisa di Francisca, marito Ivan Villa e i figli Ettore e Brando/ “Così mi ha chiesto di sposarlo”…

La vita privata di Elisa di Francisca: la dichiarazione di matrimonio di Ivan Villa…

Ivan Villa, Ettore e Brando sono il marito e i figli di Elisa di Francisca, la campionessa di scherma. Un grande amore quello tra la campionessa e l’autore televisivo che si sono incontrati proprio in occasione di un programma tv. A raccontarlo è stata la campionessa di scherma: “si chiama Ivan Villa, è un produttore, l’ho conosciuto proprio durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva. Si è appassionato di scherma, sopporta i miei ritiri, ma appena possiamo cerchiamo di vederci, facendo anche qualche pazzia”. Da quell’incontro i due non si sono più lasciati, anzi hanno deciso di sposarsi. La promessa di matrimonio è arrivata in un modo del tutto originale come ha raccontato la Di Francisca proprio negli studi di Verissimo: “mi ha portata a Londra e lì con Ettore mi ha chiesto di sposarlo”.

Detto fatto. Poco dopo Ivan ha organizzato il matrimonio con ben 98 invitati. Una giorno indimenticabile per la campionessa che ha dichiarato: “è stata una giornata fantastica e ricca di emozioni. Uscita dalla chiesa, mi sono rilassata dopo l’emozione e la tensione legate alla solennità della celebrazione. Sono davvero tanti i momenti che non dimenticherò come quando il nostro piccolo Ettore ha portato le fedi in chiesa. Ma il momento più bello in assoluto è stato a fine giornata quando sono andata a dormire. Una giornata ricca di emozioni ed a sera, ero decisamente stanca”.

Elisa di Francisca: l’amore per Ivan Villa e i figli Ettore e Brando

Elisa di Francisca è follemente innamorata del suo Ivan Villa. La campionessa se dovesse scegliere tra vita affettiva e lavoro non ha alcun dubbio: “sposarsi. Il matrimonio è un progetto di vita che riguarda la vita reale. Vincere una medaglia riguarda la passione che è anche il lavoro. La vita affettiva non è paragonabile con quella lavorativa. Sono due piani totalmente diversi”. Come darle torto: l’amore muove il mondo ed è la cosa più importante!

Dal matrimonio con Ivan Villa sono nati anche due splendidi figli: il primogenito Ettore nato nel 2017 e pochi mesi fa è nato il secondo Brando.

