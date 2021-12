Elisa Di Francisca, violenza subita e aborto/ “Stavo con un ragazzo che mi picchiava”

La schermitrice italiana Elisa Di Francisca, sarà ospite oggi pomeriggio della trasmissione Verissimo, classico appuntamento del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, e nell’occasione racconterà il dramma vissuto dopo che un suo ex fidanzato la picchiò. Un fatto accaduto 20 anni fa, quando Elisa Di Francisca aveva appena 18 anni (oggi ne ha 38): “Era la mia prima cotta – racconta per la prima volta in tv l’atleta vincitrice di ben 23 medaglie d’oro in carriera – mi ero infatuata di questo ragazzo che era gelosissimo. Per lui ho anche smesso di fare scherma per un po’ di tempo. Ma una volta smesso la mia vita è diventata un inferno: controllava tutto, aveva sempre paura che lo tradissi”.

Le persone a lei più care avevano messo in guardia la giovane, invitandola a lasciare il suo ex compagno, ma lei, come accaduto del resto a molte altre donne, ha tirato dritto per la sua strada: “All’inizio – prosegue – non ascoltavo nessuno perché ero convinta che lui mi amasse e che sarebbe cambiato. Fino a quando è arrivato a mettermi le mani addosso. Lì ho capito che era troppo e ho deciso di lasciarlo”. Elisa Di Francisca svela però di non averlo denunciato: “Non l’ho denunciato e ho sbagliato perché non volevo più niente a che fare con lui. Tornassi indietro lo farei”.

ELISA DI FRANCISCA: “E’ STATO IL PERIODO PIU’ BRUTTO DELLA MIA VITA”

Dramma nel dramma, Elisa Di Francisca ha scoperto anche di essere incinta da questo ragazzo violento, un periodo che la stessa ricorda così: “Quello è stato il periodo più duro e brutto della mia vita, perché non sapevo cosa fare. Sarei stata sola con questo bambino e lui sarebbe stato sempre parte della mia vita. Quindi ho preso la decisione più difficile: in quel momento è morta una parte di me”.

Proprio per via di questo passato drammatico, Elisa Di Francisca è sempre in prima linea quando si tratta di iniziative contro la violenza sulle donne, e questa settimana ha preso parte campagna di sensibilizzazione nazionale #unrossoallaviolenza, insieme ad altri testimonial d’eccezione come Bernardo Corradi, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi e Marta Pagnini.

