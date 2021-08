Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata oggi, 28 agosto: Elisa riuscirà a scappare da Napoli?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata oggi, 28 agosto

Cosa ne sarà del finale di Elisa di Rivombrosa 2? E’ arrivato il momento di chiederselo visto che il sabato pomeriggio presto sarà affollato dai programmi di punta come Verissimo e non solo, e cosa ne sarà a quel punto delle ultime repliche della seconda stagione? Al momento non vi è una risposta concreta e precisa ma quello che sappiamo, salvo cambiamenti, è che il prossimo 4 settembre, ci ritroveremo ancora con la seconda parte della decima puntata quella che inizierà proprio oggi, nel pomeriggio.

Cosa succederà adesso e cosa ne sarà di Elisa? Chi ha seguito la fiction con Vittoria Puccini anche la scorsa settimana sa bene che la giovane è finalmente riuscita a fuggire dopo tante peripezie lasciandosi alle spalle il barone e tutto quello che è successo in quel di Napoli. Il pericolo è ancora dietro l’angolo visto che adesso quello che avrebbe dovuto salvarla, è furioso e pronto per la vendetta e per questo attacca i lazzaroni. A quel punto Cristiano tenta di dare il tempo ad Elisa di scappare via battendosi ma cadendo da un tetto rovinosamente.

Elisa di Rivombrosa 2, Elisa riuscirà a scappare da Napoli?

Prende il via da qui la nuova puntata di Elisa di Rivombrosa 2 in cui la protagonista sceglierà di non scappare ma di affrontare il barone discolpandosi dell’omicidio della sua amata madre e potendo così ripartire in pace. A quel punto il barone riversa il suo odio su Lucrezia e, dopo averla smascherata, la caccia in malo modo. Elisa è in pensiero per Cristiano ma questo non la ferma dalla voglia di affrontare e combattere la truffa di Armand proprio mentre a Rivombrosa le cose si complicano per via del triangolo in cui è finita la sorella del defuto Fabrizio Ristori. Anna sa bene di rischiare grosso e così tenterà di dissuadere Ceppi dal duello con Salvati. L’uomo lo ha sfidato e il dottore non ha intenzione di farsi da parte e così Anna decide di mettersi in mezzo frapponendosi ai colpi di pistola. Sarà proprio Ceppi a prendersi cura di lei e finalmente i due decidono di sposarsi proprio quando Victor, roso dai sensi di colpa, decide finalmente di alzare la testa rispetto al fratello.

Il giovane denuncia il vero assassino di Fabrizio e poi lascia Rivombrosa insieme alla servitù, finalmente Elisa è riuscita ad ottenere tutto quello che voleva, almeno in parte. Il suo pensiero fisso adesso è Cristiano, il bel morettino la seguirà alla tenuta per avere il loro lieto fine? Lo scopriremo solo nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, quando la fiction tornerà in onda su Canale5.



