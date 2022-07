Elisa Esposito “GF Vip 7, mi hanno chiesto di partecipare”/ Prof di corsivo in Casa?

Elisa Esposito verso il GF Vip 7?

Elisa Esposito, la cosiddetta ‘prof di corsivo’ continua a spopolare sui social con le sue “lezioni” che ormai appassionano anche i Vip. Da qualche giorno, inoltre, il suo nome è entrato di diritto tra i possibili candidati della prossima edizione del GF Vip 7. Potrebbe esserci proprio lei tra i nuovi concorrenti che popoleranno da settembre la spiatissima Casa di Cinecittà? Alle voci finora diffuse, si va ad aggiungere un nuovo dettaglio rappresentato proprio da un video che nei giorni scorsi Elisa Esposito ha postato sul suo profilo TikTok.

Nel breve filmato è possibile vedere la famosa prof di corsivo Elisa Esposito mentre balla sulle note de La Bomba. “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia”, scrive nel video, per poi aggiungere nella didascalia “e perchè proprio il GF Vip?”. Non è chiaro se la sua sia una replica spiritosa ai tanti gossip sul suo conto, una provocazione o se davvero sarebbe stata contattata da Alfonso Signorini e dalla sua squadra di autori per valutare eventualmente un suo ipotetico ingresso nella Casa. Potremmo davvero vedere prossimamente la giovane regina dei social varcare la Porta Rossa con il suo corsivo?

Elisa Esposito nella lista dei concorrenti del GF Vip 7? I nomi finora “ufficiali”

Il nome di Elisa Esposito potrebbe andare ad aggiungersi a quelli finora emersi, ovvero alla cantante Chadia Rodriguez (che tuttavia avrebbe smentito ma potrebbe essere solo un modo per sviare i suoi follower), passando per il giovane ex collegiale George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra. Ancora dei dubbi su Pamela Prati, che potrebbe incontrare qualche piccolo ostacolo legato al contenzioso con Mediaset.

Nelle passate ore, intanto, Alfonso Signorini ha reso noto un altro suo piccolo indizio relativo ad un nuovo concorrente del GF Vip: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole…”, ha scritto il padrone di casa del reality. Ma in questo caso i dubbi sono leciti: Signorini farebbe riferimento alla cantante Marina Fiordaliso o piuttosto all’influencer e schermitrice Antonella Fiordelisi? L’indizio non aiuta particolarmente dal momento che entrambi i nomi erano emersi come candidati alla prossima edizione del reality.

