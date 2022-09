Elisa Esposito si è tatuata una parola in ‘corsivo’/ “Promessa mantenuta”: fan in delirio!

Elisa Esposito si è tatuata una parola in ‘corsivo’

Elisa Esposito è ormai una vera e propria star di TikTok. Le sue lezioni di ‘Corsivo’ sono ormai virali sul web e hanno fatto molto discutere, arrivando sino al piccolo schermo. Il suo corsivo, insomma, è diventato un fenomeno del web che l’ha resa famosa in tutta Italia, cambiando la sua vita. È probabilmente proprio per celebrare questo successo che Elisa ha voluto tatuarsi sul braccio una parola nel ‘suo corsivo’: Amioe.

“Ecco qui il tatuaggio promesso, pazzia fatta” ha scritto Elisa Esposito su Instagram, mostrando la foto del tattoo e anche il video che mostra il momento in cui lo ha fatto. Un gesto che ha fatto impazzire i suoi fan, che ormai la seguono assiduamente sui suoi profili social, attendendo con ansia i suoi nuovi video.

Elisa Esposito, la critica ai politici sbarcati su TikTok

Di recente Elisa Esposito si è anche espressa sui video di alcuni politici italiani sbarcati su TikTok. Una mossa per arrivare anche al pubblico più giovane attraverso il canale da loro preferito che la prof di corsivo ha però criticato. “Discutere di cose serie non funziona. Gli unici video che vanno virali su Tik tok sono balletti e canzoni, oltre alle categorie come la cucina, o il make up. La politica proprio no, è una battaglia persa.” ha dichiarato Elisa.

Poi ha aggiunto: “Diciamo che do un 6 politico a tutti, qualche tempo fa ho fatto un discorso sulla Meloni, è successo un casino. Avevo ripetuto in corsivo il suo discorso famoso” ha raccontato, dando infine un consiglio ai politici che stanno esordendo su TikTok: “I giovani su Tik Tok non li stanno a guardare, lo usano solo per intrattenimento. Tornino alla televisione“.











