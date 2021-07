Elisa Graziani, fidanzata Giacomo Raspadori/ La dolce dedica al “baby fenomeno”

Elisa Graziani è la fidanzata di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana. Un grande amore quello nato tra il giovanissimo attaccante e la ragazza che si sono incontrati per la prima volta sulle spiagge di Riccione durante una partita di beach volley. Un amore che va avanti da diversi anni nonostante la giovanissima età di Elisa che ha soli 19 anni. Su di lei si conoscono davvero pochissime cose che abbiamo scovato guardando il suo profilo Instagram. Curiosi di scoprire qualcosa di più sulla bella fidanzata di Raspadori?

Allora prima di tutto è nata a Bologna sotto il segno dell’Ariete ed è una grande appassionata di libri. In diverse foto pubblicate online, la giovanissima posa con un libro sia a casa che all’aperto. Non solo, Elisa è anche una grande appassionata di tatuaggi e ne ha uno sulla schiena con scritto “solo chi sogna impara a volare”, mentre per un altro ha scelto due farfalle unite dalla R del fidanzato. Sia Elisa che Giacomo sono originari dell’Emilia Romagna e il loro amore non è stato nemmeno intaccato dal trasferimento di lui al Sassuolo.

Elisa Graziani, fidanzata Giacomo Raspadori: “che tu possa realizzare ogni tuo sogno”

Elisa Graziani è follemente innamorata del “baby fenomeno” Giacomo Raspadori che quest’anno ha debuttato durante i campionati Europei 2021. Proprio sul debutto a Euro 2020, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha consigliato a Raspadori: “gli ho detto che saremmo dovuti andare a rubare portafogli per fargli capire che deve essere più malizioso: un attaccante deve sapere un attimo prima cosa sta per accadere. Giacomo è troppo un bravo ragazzo, deve togliere la timidezza. Se migliora anche in questo aspetto può diventare il centravanti della Nazionale”.

Una vera e propria scommessa quella fatta da Roberto Mancini, allenatore della Nazionale Italiana di Calcio, sul giovanissimo attaccante del Sassuolo alla sua prima grande prova in campo. Una sfida che ha visto la fidanzata Elisa dalla sua parte, visto che in occasione della prima partita ha scritto sui social: “che tu possa realizzare ogni tuo sogno. Senza mai porti dei limiti”.



