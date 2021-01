Elisa Isoardi ed Enzo Iacchetti: bacio a stampo/ A Striscia effusioni fra la plastica

Colpo di scena ieri a Striscia la notizia: ospite d’eccezione Elisa Isoardi. La bella e brava ex conduttrice de La Prova del Cuoco, fresca di partecipazione a Ballando con le Stelle, ha sostituito per qualche minuto il buon Enzino Iacchetti, affiancando Enzo Greggio nella conduzione dello storico tg satirico di Antonio Ricci. La trasmissione è iniziata appunto con l’inedita coppia Greggio, Isoardi, mentre Iacchetti simulava un ritardo a causa di un incidente con la macchina.

Dopo il lancio del primo servizio è quindi entrato in scena anche Enzino, che ha così potuto esaudire il suo desiderio di abbracciare e salutare la bella collega, ma solo dietro alla “parete” di plastica. Del resto siamo in piena pandemia di covid, e di conseguenza è giusto dare il buon esempio anche in televisione. Striscia la notizia ha così allestito una cosiddetta “stanza degli abbracci”, di solito nelle case di riposo, e i due si sono potuti scambiare un affettuoso saluto.

ELISA ISOARDI ED ENZO IACCHETTI, ABBRACCI E BACI: E DOMANI A VERISSIMO…

I due si sono stretti in un abbraccio, e ad un certo punto è scattato anche un bacio a stampo, seppur separato, per sfortuna di Iacchetti, da un telo di carta cerata. Elisa Isoardi dopo la visita lampo a Striscia la Notizia sarà probabilmente rimasta nei paraggi, visto che ha registrato nelle scorse ore l’intervista che verrà mandata in onda domani a Verissimo, appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto dalla bella e brava Toffanin. Nell’occasione l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha svelato quanto sia stato importante per lei Matteo Salvini: “Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi – l’anticipazione della chiacchierata con la Toffanin pubblicata dall’agenzia Ansa – io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA