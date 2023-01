Elisa Isoardi: “L’uomo ideale? Deve tenermi testa”/ Figli? Mai dire mai”

Elisa Isoardi, single e felice di esserlo: le sue parole

Elisa Isoardi ha compiuto da poco quarant’anni che festeggia con la conduzione di Vorrei dirti che, programma in onda la domenica su Rai2. La bella conduttrice che ha ripreso in mano la sua carriera televisiva si definisce single e, almeno per il momento, non intenzionata a trovare l’amore.

Elisa Isoardi: “Morte mia nonna? Era una capo famiglia"/ "Mamma è anche un papà"

In un’intervista a Nuovo Tv, Elisa Isoardi ha dichiarato: “Gli uomini nemmeno si avvicinano quando vedono una donna indipendente, ma sono felice che sia così“. Alla domanda se cerca l’amore risponde: “No, ma sono tranquilla e serena. Non so da quanto tempo sono single, di queste cose a me non importa nulla. Sono concentrata sulla mia persona e devo ammettere che è la cosa più importante“. Poi svela quale sia per lei l’immagine dell’uomo ideale: “Non ce l’ho. Però deve essere in grado di tenermi testa, perchè sono una donna abbastanza tosta” E ancora: “Quando avrò accanto un uomo sarà perchè è intelligente e soprattutto indipendente e maturo. Figuriamoci se a quarant’anni devo mettermi a fare l’educatrice!”

Elisa Isoardi: "Sono innamorata da 8 anni, mi ha scelto lui"/ Ecco di chi si tratta…

Elisa Isoardi e la maternità: “Sono completa anche senza essere madre”

Elisa Isoardi è single, concentrata su se stessa e la sua carriera che è tutta in divenire; non cerca un uomo necessariamente, perchè è forte e indipendente. La conduttrice, ai microfoni di Nuovo Tv, affronta il grande tema della maternità vista dagli occhi della società attuale.

L’ex naufraga dichiara: “Se sogno la maternità? Non ancora. Mai dire mai, ma una donna nel 2023 deve comunque essere considerata tale anche senza rispondere ai canoni della società. Deve essere completa senza per forza essere madre“. La Isoardi, dunque, conferma di non sentire la mancanza di un figlio: “No. Non ne ho mai sentito la mancanza anche perchè ho tre nipoti. Inoltre sono sempre in giro e fare un figlio sarebbe un atto di irresponsabilità e di egoismo” conclude la presentatrice di Vorrei dirti che.

Elisa Isoardi, dalla storia con Salvini ai reality show/ Il lutto per nonna Lucreazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA