Elisa Isoardi: “Raimondo Todaro? Nessun flirt”/ “La gente sogna l’amore, ma…”

Elisa Isoardi, la verità su Raimondo Todaro: “Ora non ci sentiamo più“

Elisa Isoardi è pronta al grande ritorno in tv, dopo una lunga pausa lontana dal piccolo schermo e in cui si è dedicata a se stessa. In un’intervista rilasciata a Leggo, la conduttrice ha presentato il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai2, in partenza dall’11 settembre: Vorrei dirti che. L’occasione è quella di raccontare tutte le sue emozioni per questa nuova avventura, sfiorando anche il filone sentimentale e dunque la sua vita privata. Si dice “single e felice“, ma molti ricordano bene lo speciale rapporto instaurato con Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro e la rottura con Francesca Tocca/ "Mai pensato di avere un'altra..."

L’insegnante di danza e la conduttrice sono state una delle coppie più chiacchierate dell’edizione di Ballando con le stelle del 2020. L’intesa sul palco era evidente a tutti e in molti hanno visto in loro complicità e un trasporto non indifferente. La vera e propria scintilla non è scoccata e, ancora oggi, la Isoardi specifica come non sia stato nulla più di una semplice collaborazione televisiva: “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…“.

Elisa Isoardi "Salvini? Non rinnego nulla del passato"/ Dopo la vociferata lite con la Rai, torna in tv!

Elisa Isoardi pronta al ritorno in Rai: da settembre parte Vorrei dirti che

Archiviate le ultime esperienze televisive, da Ballando con le stelle all’edizione dell’Isola dei Famosi dello scorso anno, Elisa Isoardi è pronta a rituffarsi alla conduzione. Il suo ritorno in tv riparte da Rai2, dove sarà al timone del nuovo programma domenicale Vorrei dirti che. “Lo vivo come un nuovo inizio, una rinascita, una resurrezione vera e propria. Sono felice ed emozionata. Ma non ci credi mai fino in fondo, almeno fino a quando non entri in studio e dici ‘ok, è tutto vero‘”, ha spiegato a Leggo.

Nunzio e Raimondo Todaro/ Un post svela in che rapporti sono dopo Amici 21

Convinta di poter fare bene, la Isoardi non ha paura di affrontare l’agguerrita concorrenza televisiva: non solo la collega Mara Venier su Rai1 con Domenica In, ma anche Maria De Filippi su Canale5 con Amici. Parlando della nuova probante sfida televisiva, svela: “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone. Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA