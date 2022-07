Elisa Isoardi “Salvini? Non rinnego nulla del passato”/ Dopo la vociferata lite con la Rai, torna in tv!

Elisa Isoardi, alla vigilia dei suoi quarant’anni torna in Tv come conduttrice di un programma su Rai 2. Dopo La prova del cuoco e la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, la bella presentatrice non si era più vista sul piccolo schermo. Il suo allontanamento dalla scena ha dato adito a molti gossip su una sua presunta lite con l’emittente. In occasione di un’intervista su Nuovo Tv, l’ex naufraga smentisce i rumor e annuncia il suo ritorno in pompa magna confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi.

Elisa Isoardi è stata chiamata a condurre un nuovo programma pomeridiano, Vorrei dirti che…, previsto su Rai 2. La bella conduttrice ha anche partecipato a Ballando con le stelle, talent show condotto da Milly Carlucci. E’ proprio lei che Elisa Isoardi ha voluto ringraziare: “Milly Carlucci mi ha dato la possibilità di mostrare sfumature del mio carattere che forse nemmeno io conoscevo”.

Elisa Isoardi: “Vorrei dirti che… è il riassunto della mia carriera”

Elisa Isoardi, ai microfoni di Nuovo Tv, rivela i dettagli sul nuovo show che condurrà su Rai 2: “E’ vero. Vorrei dirti che… è il riassunto di quel che ho fatto e mette insieme le mie passioni: cuore, territorio e cucina. Mi calza a pennello. Me ne sono innamorata subito. Daremo voce alle persone comuni, per raccontare quanto accade nelle loro famiglie, per dire grazie a chi è stato importante nella loro storia, per ritrovare un legame. Alla base di tutto c’è comunque l’amore“.

La conduttrice spiega che sarà lei a recarsi a casa dei protagonisti delle storie che racconterà, nel suo nuovo show: “La domenica tante persone sono sole, è capitato anche a me. Voglio fare compagnia a chi è solo, soprattutto in questo periodo. A volte basta tendere la mano, chiedere scusa, dire grazie”. Elisa Isoardi spiega anche i motivi per cui è stata molto attiva sui social: “Devo dire che in questo periodo lontana dalla conduzione, i social mi hanno dato una mano per stare vicino a chi mi ama. Per me è una grande soddisfazione essere sempre in contatto con le persone che mi seguono”.











