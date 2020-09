ELISA ISOARDI/ Todaro ricoverato: ballerà da sola o con…? (Ballando con le Stelle)

Elisa Isoardi potrebbe ballare da sola. È quanto trapela dalle anticipazioni della seconda puntata di Ballando con le Stelle, che dovrà rinunciare alla presenza proprio del partner di Elisa Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, si trova in ospedale in convalescenza dopo essere stato operato di appendicite, in condizioni non preoccupanti, ma che comunque richiedono l’adozione di certe misure di cautela. Per esempio, è sconsigliato che Todaro torni a ballare nel breve periodo, ragion per cui la Isoardi sarebbe da adesso in poi chiamata a vedersela coi giudici senza nessuno al suo fianco. L’impresa, tra parentesi, sarà a dir poco ardua, visto che siamo ancora all’inizio e lei è ancora relativamente nuova alle dinamiche della gara. “Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza”, ha dichiarato al riguardo, lasciando intendere che – al momento – non è prevista la sua assegnazione a un nuovo maestro.

Elisa Isoardi senza ballerino dopo il forfait di Raimondo Todaro

La notizia del ricovero di Raimondo Todaro è arrivata con un tweet di Selvaggia Lucarelli, secondo la quale le condizioni del ballerino non sarebbero così gravi: “Volevo rassicurarvi – ha scritto la blogger e giudice di Ballando con le Stelle, – perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di routine”. L’intervento è andato a buon fine, ma Raimondo è ancora costretto in ospedale; per quanto tempo, non si sa. Intanto, con un videomessaggio a Storie Italiane, ha tenuto a rassicurare i fan circa il suo attuale stato di salute: “Come vedete, cammino già di nuovo”, ha detto, per poi aggiungere in tono scherzoso che sta già cercando la porta d’emergenza per evadere e – presumibilmente – tornare a ballare. La conduttrice del programma Eleonora Daniele si è unita al coro di auguri indirizzandogli un incoraggiamento: “Forza, Raimondo!”.

Elisa Isoardi di nuovo in coppia con qualcun altro?

Se – come si vocifera – Elisa Isoardi arriverà a esibirsi da sola a Ballando con le Stelle, sarà questo un caso da annoverare tra i più unici che rari. Mai, infatti, nella storia del programma, un vip era stato ‘abbandonato’ dal proprio partner, sia pure – come ora – per via di un infortunio o un problema di salute. “Mi pare di capire che Elisa Isoardi ballerà da sola domani sera…”, ha affermato ancora la Daniele, che pure non esclude l’ipotesi di un’eccezione da parte di Milly Carlucci. Di contro, però, viene difficile immaginare che Elisa sia stata del tutto ‘lasciata a se stessa’: nel dietro le quinte dovrà pur esserci qualcuno che le insegni i passi, e non c’è motivo di pensare che questo qualcuno non possa comparire presto anche in video.



