Elisabetta Canalis rompe il silenzio: “Finito il mio matrimonio con Brian”/ “Come sono i nostri rapporti”

Elisabetta Canalis racconta la fina della sua storia con Brian Perri

Per la prima volta Elisabetta Canalis rompe il silenzio riguardo alla fine del suo matrimonio con Brian Perri. E allo stesso tempo arrivano conferme sulla nuova relazione con il modello Georgian Cimpeanu, campione mondiale di kickboxing alla quale l’ex velina di Striscia la notizia si è legata da qualche mese. Nel corso di una intervista concessa al magazine Grazia, la Canalis ha svelato di aver concluso il legame con Brian, al quale era legata in matrimonio dal 2014.

Rosy Chin, esplode lo scandalo lasagna al Grande Fratello 2023/ La sua ricetta viene attaccata

Nel marzo del 2023 è arrivata la rottura che Elisabetta Canalis ha voluto così commentare dopo qualche mese: “L’idea di ‘per sempre’ non esiste, l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo. Non mi aspettavo andasse così.Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati” ha ammesso la modella e conduttrice al magazine. Nonostante la rottura tra la Canalis e Brian Perri, i due continuano a vivere un rapporto di profondo rispetto, come ammesso da Elisabetta: “Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”.

Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni attacca Giuseppe Garibaldi: "E' un burattinaio"/ Un video lo incastra

Elisabetta Canalis e la verità sul suo mancato ritorno in Italia: c’è di mezzo la figlia

Nonostante la fine del matrimonio con Brian Perri, la incantevole Elisabetta Canalis non ne vuole sapere di fare ritorno in Italia. Per questo ha deciso che proseguirà a vivere negli USA, dove la figlia ormai frequenta la scuola e la Canalis non ha alcuna intenzione di scombussolare la vita della piccola: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali” ha detto Elisabetta Canalis che sul nuovo fidanzato ha confessato. “Sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me”.

Chiara Ferragni attaccata da Simona Izzo: "Le sue fortune le ha fatte la madre"/ "Per lei un milione..."

Dopo la fine del loro matrimonio Elisabetta Canalis e Brian si sono comunque decisi a rendere il più serena possibile l’esistenza della vita della piccola Skyler: “Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne” ha detto l’ex velina di Striscia la notizia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA