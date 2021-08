Elisabetta e Tito, moglie e figlio Bugo/ 4 anni in India e poi il ritorno a Milano

Elisabetta e Tito sono la moglie e il figlio di Bugo: il cantautore conosciuto dal grande pubblico per la “lite” con Morgan durante il Festival di Sanremo 2020. Un grande amore quello che lega il cantante alla moglie con cui ha vissuto una bellissima esperienza in India. A raccontarlo è stato proprio Bugo dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha rivelato: “ero in India perché Elisabetta è una diplomatica ed era assegnata a New Delhi. Ci siamo anche sposati in India: è stata la nostra prima avventura di famiglia. Quegli anni mi sono serviti per rallentare e superare la delusione dovuta alle brutte critiche ricevute da “Nuovi rimedi per la miopia”.

Arrivavo da sette dischi in 11 anni e stare in India mi ha permesso di raccogliere le idee”. Un’esperienza importante durata 4 lunghi anni: dal 2010 al 2014, anno che ha segnato il ritorno in Italia della coppia. Oggi Bugo, la moglie e il figlio Tito vivono a Milano, ma la loro famiglia è cresciuta e si è rafforzata proprio in India. Un viaggio di lavoro visto che Elisabetta è una diplomatica e si è trasferita a New Delhi per un impegno di lavoro.

Bugo e il figlio Tito: nato dall’amore con Elisabetta

Bugo ed Elisabetta, la coppia è molto discreta e riservata e sulla donna si conoscono davvero poche informazioni. Durante gli anni Bugo ha postato solo una fotografia in compagnia della moglie di cui è possibile vedere solo il colore dei suoi occhi. Una scelta sicuramente legata al lavoro e agli impegni istituzionali della moglie. In diverse occasioni però è stato proprio il marito a parlare della moglie: “abbiamo anche un bimbo piccolo e ad una certa ora l’ha messo a dormire” – ha raccontato a Radio Deejay.

Il cantante ricordando poi la lite con Morgan a Sanremo ha rivelato che è stata proprio la moglie Elisabetta la prima a scrivergli: “è stata la prima a mandarmi un messaggio, mi ha detto ‘Sono orgogliosa di te’. Aveva capito che ero un po agitato, un po scosso. Poi mi ha detto che quando ha visto quella roba si è messa le mani in testa come per dire ‘Non ci posso credere’… Sai era il mio primo festival”. Un grande amore quello di Bugo per Elisabetta a cui ha dedicato anche il brano “I miei occhi vedono”.

