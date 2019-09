Elisabetta Ferracini e Sabrina Salerno/ Tuffo nel passato: “non siamo così cambiate”

Elisabetta Ferracini e Sabrina Salerno sono amiche da tantissimi anni. La figlia di Mara Venier e la cantante hanno condiviso tantissime avventure sostenendosi in ogni momento importante delle rispettive vite. Entrambe mamme e con una vita privata serena, Elisabetta Ferracini e Sabrina Salerno sono oggi due donne serene e complete e, pur non avendo più vent’anni, sono ancora bellissime. Sia per Elisabetta che per la Salerno, sembra che il tempo non sia mai passato. A documentarlo è una foto del passato pubblicata su Instagram dalla figlia di Mara Venier. “Beh direi che non siamo poi così cambiate…. vero????“, scrive la Ferracini sotto la foto ricevendo da Sabrina dei cuori come risposta. Una foto bellissima quella condivisa da Elisabetta Ferracini che racchiude il vero valore dell’amicizia. Passano gli anni, ma Elisabetta e Sabrina restano due amiche vere e sincere come lo erano tanti anni fa.

ELISABETTA FERRACINI E SABRINA SALERNO: UN LEGAME INDISSOLUBILE

Quella tra Elisabetta Ferracini e Sabrina Salerno è un’amicizia vera, di quelle che è difficile trovare al giorno d’oggi. Elisabetta e Sabrina, però, sono state brave ad incontrarsi, a riconoscersi e a coltivare un legame che, con gli anni, è diventato sempre più forte e importante. Ad affermarlo è stata la stessa Sabrina Salerno che, nella scorsa stagione di Domenica In, ospite di Mara Venier, ha speso delle bellissime parole per la sua amica: “È sempre stata in tutte le tappe importanti della mia vita, mi conosce profondamente, non ho bisogno di spiegarle le cose, sa come sono veramente“. Ed oggi, i fans, vedendole insieme in una vecchia foto, esaltano la loro bellezza e il loro rapporto. “Siete uguali e sempre bellissimeee!“, “siete ancora più belle”, “puro concetto di bellezza femminile……quella vera”, “La bellezza matura ma rimane”, scrivono i fans.





