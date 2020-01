ELISABETTA FERRACINI, FIGLIA MARA VENIER/ “Non ho avuto una famiglia classica, ma…”

Elisabetta Ferracini, figlia dell’attrice e conduttrice televisiva Mara Venier e dell’attore Francesco Ferracini, sarà ospite questa sera di una nuova puntata di C’è posta per te. Volto storico della tv dei ragazzi, e in particolare del programma di Rai 1 Solletico, Elisabetta torna sul piccolo schermo per fare da sorpresa a qualche ragazzo/a cresciuto/a negli anni Novanta. Tra il 1994 e il 1997, infatti, la Ferracini affiancò Mauro Serio alla conduzione del varietà di successo in onda ogni pomeriggio sulla prima rete Rai. Ma non c’è solo Solletico, ad arricchire il suo curriculum: memorabili le esperienze da attrice sul set della serie televisiva di Italia 1 Chiara e gli altri, oltre che nella fiction del servizio pubblico Italia chiamò. Nello stesso periodo, condusse con successo lo Zecchino d’Oro, con Cino Tortorella, e Sanremo Giovani, con Pippo Baudo, e affiancò anche la madre a Domenica In in qualità di co-conduttrice. Nei primi anni Duemila sbarcò su Stream Tv (l’attuale Sky), per poi fare ritorno sulla Rai per curare i collegamenti esterni del programma sportivo Quelli che il calcio. Più di recente, nel 2012, ha condotto su Play.me Vado a casa di Elisabetta, mentre l’anno successivo è apparsa nell’episodio 5×03 di Un caso di coscienza 5.

La famiglia di Elisabetta Ferracini

In riferimento alla sua vita da “figlia di Vip”, Elisabetta Ferracini ha sempre dichiarato di averla presa piuttosto normalmente: “Era la mia realtà, la mia unica realtà, non avevo termini di paragone”, si legge in una delle sue ultime interviste a Donnapop. “Capitava di frequentare altre famiglie famose, quindi altri figli d’arte, per me era tutto normale. Certo, non ho mai avuto una famiglia classica, sai, di quelle canoniche, ma – in fondo – sono stata una ragazzina come tante, con le mie difficoltà e i momenti felici. Da fuori, forse, si ha una percezione diversa, ma – per me che ne facevo parte – era semplicemente una famiglia”.

Elisabetta Ferracini e i retroscena dell’addio a Solletico

A distanza di anni dal ‘caso’ Solletico, Elisabetta Ferracini fa finalmente chiarezza: non fu lei, a lasciare il programma; o meglio, non lo fece di sua spontanea volontà. “Ti spiego com’è andata: ci sono stati dei cambi al vertice e, nonostante io fossi sotto contratto, mi hanno comunicato che quella sarebbe stata la mia ultima edizione, dopo di che sarei stata spostata a lavorare a un altro progetto. Sono sincera, non so cosa sia successo, è arrivata un’altra ragazza a sostituirmi, ma dopo due o tre mesi la nave è affondata. L’anno dopo è andato via anche Mauro e Solletico è finito. Hanno rovinato una macchina perfetta. Sono andata via contro la mia volontà, sono stata male un anno per questa scelta dell’azienda”. Poco tempo dopo, comunque, le chiesero di tornare: “La mia risposta è stata no, l’ho fatto per orgoglio. Oggi, con il senno del poi, penso che forse avrei dovuto accettare, ma ero ancora una ragazza, ero orgogliosa e ho agito d’istinto”.



