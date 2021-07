Elisabetta Gregoraci/ Dopo la hit ‘Anno Zero’ rivela “Sono andata a scuola di canto”

È un periodo d’oro per Elisabetta Gregoraci, ex modella, showgirl e soprattutto conduttrice che si gode una rinnovata fama dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Cornetto Battiti Live. La sua presenza, insieme a quella di Alan Palmieri, è stata riconfermata per il terzo anno consecutivo: a quanto pare Elisabetta piace, così come piace lo spettacolo che conduce e che la settimana scorsa ha raccolto davanti al televisore ben 2.112.000 spettatori (per uno share pari all’11,6%). Sui social, invece, Battiti Live ha praticamente monopolizzato la scena; soprattutto su Twitter, dove l’hashtag relativo al programma non fatica a piazzarsi ai primi posti ogni volta che lei e Palmieri annunciano l’inizio di una nuova puntata. Ora, però, Elisabetta sta già pensando alla sua prossima esperienza televisiva, magari che esuli dall’universo della musica da lei già ampiamente esplorato. Che cosa le piacerebbe? “Un programma sportivo”, risponde subito nella sua ultima intervista al Giornale, “oppure la conduzione di un programma comico”.

Elisabetta Gregoraci tra cinema e tv

Il programma comico, per inciso, potrebbe essere Honolulu, pensato sempre da Italia 1 per rimpiazzare Colorado. Ma a quanto pare per il ruolo è già stata scelta Fatima Trotta, sua collega a Made in Sud. Nel suo futuro c’è spazio anche per una serie, anche se in questo caso ha le idee meno chiare: “Non saprei. Ma mi è piaciuto moltissimo recitare in Aspromonte – La terra degli ultimi con Sergio Rubini e Valeria Bruni Tedeschi. Mi sono mostrata struccata e invecchiata e mi sono calata fino in fondo nella mia parte. Un aspetto di me che non avevo ancora conosciuto e che mi è piaciuto molto”.

In ogni caso, per Elisabetta Gregoraci, è tempo di novità e di esplorare un lato inedito di sé. Lo ha già fatto con Anno zero, il suo primo singolo prodotto in coppia con Alan Palmieri e nato quasi come uno scherzo. Uno ‘scherzo’, però, che lei ha preso inaspettatamente sul serio: “Sono andata a scuola di canto. Non avendo mai cantato, volevo farlo al mio meglio”. Detto questo, Elisabetta fa sapere di aver sempre seguito la musica: “Ovvio, sin da quando ero bambina. Amo Laura Pausini, Sting, Giorgia e anche un po’ Ligabue”. L’ultima precisazione riguarda appunto il suo ritorno in tv: “Ho un po’ di proposte e sto pensandoci sopra. Non ho l’assillo di andare in tv a tutti i costi”.

