Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli inseparabili al GF Vip/ Matilde: “Baciala”

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la showgirl e l’ex velino trascorrono sempre più tempo insieme. L’interesse di Pretelli nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore è stato notato anche dagli altri inquilini della casa che fanno di tutto per favorire gli incontri tra i due. La scorsa notte, dopo la diretta con Alfonso Signorini, prima di dormire, Pierpaolo Pretelli ha raggiunto Elisabetta Gregoraci a letto. Tra i due c’è stato un lungo abbraccio. Prima di andare nel proprio letto, Pretelli ha sussurrato qualcosa alla Gregoraci che ha cercato di sviare lo sguardo girandosi dall’altra parte. Pretelli riesce a strapparle un bacio sulla guancia prima di andare a letto. L’ex moglie di Flavio Briatore apprezza le attenzioni del coinquilino, ma appare più frenata rispetto a Pretelli.

PIERPAROLO PRETELLI “PAZZO” DI ELISABETTA GREGORACI: I CONSIGLI DI MATILDE BRANDI

Pierpaolo Pretelli è sempre più preso da Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di Striscia la Notizia fa di tutto pur di stare accanto alla showgirl come asciugare i piatti, quando a lavarli è la Gregoraci, anche se non è il suo turno. Matilde Brandi, convinta che la strategia di Pretelli non sia quella giusta, consiglia all’ex velino di essere più deciso nell’approccio della Gregoraci. Matilde, così, approfittando di un momento in cui sono soli, consigli a Pierpaolo di baciare all’improvviso la Gregoraci e di andare poi via senza darle spiegazioni. Pretelli comincia così la mossa di avvicinamento andando a riposarsi dopo pranzo proprio nel letto in cui è la Gregoraci.





