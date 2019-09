Elisabetta Gregoraci, figlio Nathan in ospedale/ “Aspetto la fine dell’operazione…”

Nathan Falco Briatore, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, si trova in ospedale per una piccola operazione chirurgica. A renderlo non è stata la stessa showgirl che, su Instagram, ha pubblicato una serie di foto del figlio, scattate qualche anno fa, accompagnate da un toccante messaggio. “Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria ( nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio ) qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto ❤️be strong my love“, scrive mamma Elisabetta intorno alla quale si sono stretti tutti i suoi fans, amici e parenti. Una piccola operazione quella a cui è stato sottoposta Nathan, ma che, naturalmente, preoccupava la Gregoraci che, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, dedica tutto il suo tempo al suo grande amore.

ELISABETTA GREGORACI: “NATHAN E’ IL MIO TUTTO”

Nathan Falco è il grande amore di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nonostante i due abbiano deciso di separarsi, continuano a volersi bene e ad avere un rapporto sereno grazie al quale riescono a donare la felicità che Nathan merita. Il figlio, per la showgirl, infatti, è la priorità assoluta. Ad affermarlo è stata la stessa Gregoraci che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, ha dichiarato: “Sono una persona concentrata sulle proprie priorità: mio figlio Nathan è l’assoluto che muove tutto, quello che anima il mio cuore sempre e per sempre. E poi il lavoro: è molto importante anche per la mia identità e senza mi sentirei persa”. La vita della Gregoraci, dunque, girà intorno a Nathan che, presto, tornerà a casa con la sua bellissima mamma.





