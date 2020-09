Elisabetta Gregoraci fuori di seno al GF Vip/ La canotta nera si abbassa e…

Elisabetta Gregoraci sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2020. L’ex moglie di Flavio Briatore, oltre a far parlare di sè per il feeling, sempre più evidente con Pierpaolo Pretelli, sta mettendo in mostra la sua indiscubile bellezza. Sentendosi ormai a casa propria, Elisabetta si mostra esattamente come farebbe senza telecamere tra le mura di casa. Peccato, però, che i video dei piccoli incidenti hot che accadono nella casa del Grande Fratello Vip 2020 fanno rapidamente il giro del web. Dopo l’incidente con l’accappatoio, Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un altro incidente. Mentre stava provando il balletto per la prova settimanale, la canotta nera troppo scollata e aderente, si è abbassata più del dovuto lasciando il seno dell’ex moglie di Flavio Briatore scoperto. Pochi secondi che sono stati prontamente immortalati dal popolo di Twitter.

ELISABETTA GREGORACI FUORI DI SENO: MYRIAM CATANIA EVITA IL PEGGIO

Ad evitare che il momento hot di Elisabetta Gregoraci durasse di più è stata Myriam Catania che, dopo essersi accorta del seno scoperto della coinquilina, si è precipitata da lei per coprirla. In una sola settimana di permanenza nella casa, la Gregoraci è diventata un’assoluta protagonista del reality. I fan continuano a seguirla e a monitorare tutti i suoi movimenti e sognano la nascita di un vero sentimento con Pierpaolo Pretelli. L’interesse dell’ex velino di Striscia la Notizia, a detta degli altri concorrenti, è più che evidente. Sarà lo stesso per l’ex moglie di Flavio Briatore? Lei, per il momento, minimizza, ma la permanenza nella casa che potrebbe durare ancora a lungo per entrambi potrebbe avere risvolti inaspettati.

Elisabetta con le tette di fuori😂 #GFVIP pic.twitter.com/9VD2IcspgW — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 25, 2020





