Elisabetta Gregoraci/ La dedica a Nathan e i baci Pierpaolo Pretelli (Grande Fratello Vip)

Elisabetta Gregoraci è la star del momento al Grande Fratello Vip 2020. Abbiamo atteso per giorni il suo arrivo nella casa e di certo la calabrese non ci ha deluso dando un voto agli uomini della casa freezati in salotto in attesa di incontrarla. I suoi voti sono stati altissimi (il più basso è stato per Fausto Leali) e i complimenti non sono mancati soprattutto per quello che poi è diventato il suo pupillo, Pierpaolo Pretelli. Il velino è entrato già pronto a conoscere la sua beniamina che quando l’ha incontrata ha subito notato il suo sguardo penetrante e sincero. I due sono stati sin da subito vicini tanto che il pubblico fuori li adora già soprattutto da quando, per gioco, si sono baciati in piscina. Quel momento ha fatto il giro del web e da allora la “coppia” è finita sotto i riflettori tra coccole e bacini che hanno spinto la bella showgirl a cacciare via dal letto il suo bel velino. Ma cosa succederà tra loro?

ELISABETTA GREGORACI, LA DEDICA A NATHAN E LE PAROLE SU FLAVIO BRIATORE

Il pensiero di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 vola sempre all’esterno tant’è che nelle scorse ore la bella calabrese ha creato un cuore per una dedica speciale a suo figlio Nathan al grido “amore mio ti amo”, e Flavio Briatore? In questi pochi giorni c’è stato anche tempo e modo di parlare del suo ex marito ma senza mai andare sopra le righe o dargli contro ma sottolineando il fatto che le sono toccati molti sacrifici: “Avevo 24 anni e lui era un uomo importante, avevo un ruolo: ho imparato tanto ma ho anche dovuto fare rinunce, “sacrificare” le mie cose per stare accanto a lui”. In molti non hanno gradito le sue parole convinti che i sacrifici siano ben altri ma le sue compagne di avventura, in particolare Stefania Orlando, Matilde Brandi e Adua del Vesco, l’hanno capita e compresa. In settimana non sono mancate rivelazioni sulla madre e la malattia che l’ha portata via, argomento del quale si è parlato a lungo anche nella scorsa diretta: “La prima volta che si è ammalata avevo 12 anni, rimasi traumatizzata… la amo tanto e mi manca”.



