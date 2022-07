Elisabetta Gregoraci ha nuovo fidanzato?/ Le voci su Giulio Fratini ex Roberta Morise

Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste dell’estate musicale 2022 grazie alla conduzione di “Battiti Live” su Italia 1 insieme ad Alan Palmieri, avrebbe un nuovo fidanzato. A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale “DiPiù”, secondo cui l’ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco sarebbe stata colpita da una freccia scagliata da Cupido e sulla quale sarebbe inciso il nome di un ragazzo di 12 anni più giovane rispetto a lei. Si tratterebbe, in particolare, di Giulio Fratini, ex compagno di Roberta Morise, presentatrice tv ed ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”.

Stando a quanto riportato, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sarebbero stati visti più volte assieme al Twiga, il locale di Forte dei Marmi di proprietà proprio di Briatore e di Daniela Santanché. Qui qualcuno li avrebbe osservati in atteggiamenti difficilmente equivocabili, tanto che “Eli” avrebbe anche intrattenuto conversazioni piuttosto lunghe sui lettini del locale con il “suo” Giulio, con cui avrebbe anche sorseggiato dei drink. Non solo: nell’era del digitale, non può passare inosservato il follow reciproco che i due si sono scambiati sui social, con Fratini che è addirittura diventato un follower di Nathan Falco…

ELISABETTA GREGORACI HA UN NUOVO FIDANZATO? ECCO CHI È GIULIO FRATINI

E così, a fare capitolare la bella Elisabetta Gregoraci sarebbe stato Giulio Fratini, il cui nome è noto nel mondo del gossip proprio per via della sua precedente relazione con Roberta Morise. Ma chi è Fratini? Venuto alla luce nel 1992, il ragazzo è un manager che lavora nell’azienda di famiglia, celebre a livello nazionale. Suo padre, Sandro, è infatti un noto imprenditore di Firenze ed è figlio a sua volta del fondatore del marchio di moda “Rifle”.

Di Fratini si sa inoltre che ama collezionare gli orologi, di cui è un vero appassionato, e ne possiederebbe all’incirca duemila, per un valore complessivo stimato in 2 milioni di euro. Chissà se Elisabetta Gregoraci gliene ha già regalato uno nuovo…

